Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi'ni ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret etti.

Merkezi Erzurum'da bulunan ve 15 ilde yatırımların gerektirdiği; araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getiren DAP İdaresinde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'den yürütülen projelerle ilgili brifing aldı.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Kaygusuz ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Codur eşlik etti - ERZURUM