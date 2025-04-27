Erzurum'un Sanayi Atılımları ve OSB'lerin Ekonomiye Katkısı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Erzurum'un sanayi sektöründe önemli atılımlar yaptığını kaydederek, bölge ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kütükcü, Erzurum'da 3 organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirterek, bu bölgelerin hem şehir ekonomisine hem de istihdama önemli katkılar sağladığını vurguladı. Erzurum'daki OSB'lerin üretim, yatırım ve istihdam anlamında her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çeken Kütükcü, Erzurum'daki OSB'lerde 130'dan fazla fabrikada, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Kütükcü, "Erzurum girişimcilik azmi, stratejik konumu, tarımı, hayvancılığı ve turizmi ile önemli bir cazibe merkezi oldu" dedi. Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'na da değinen Kütükcü, zirvenin Erzurum'un gelişmesinde kaldıraç etkisi gösterecek uluslararası bir organizasyon olduğunu kaydetti.

"Lokomotif olmaya devam edeceğiz"

Türkiye genelindeki OSB'lerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kütükcü, toplam 410 OSB'deki 68 binden fazla fabrikamızda 2,7 milyon istihdama sahip OSB'lerin, Türk sanayisinin lokomotifi olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'inin OSB'ler tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Kütükcü, "Ülkemiz girişimciliği, üretim kararlılığı, yatırım iştahı sayesinde kırılgan küresel ekonomiye rağmen OSB'lerimizin liderliğinde İtalya ile Çin arasındaki en güçlü sanayi ülkesi haline gelmeyi başardı. Zorlu ekonomik şartlara rağmen Türk sanayicisi üretime, yatırıma ve ihracata yönelmeyi sürdürüyor. Katma değeri yüksek üretim ve gelişmiş sanayi altyapısı ile OSB'ler olarak Türk sanayisinin lokomotifi olmayı sürdüreceğiz" dedi. - ERZURUM