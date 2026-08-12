Vali Baruş'tan DAİB Başkanı Madırlı'ya ziyaret
Vali Aydın Baruş, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı'yı ziyaret etti. Görüşmede bölge ihracatının geliştirilmesi, ihracatın artırılmasına yönelik fırsatlar ve ilin ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette TİM Üst Kurul Delegesi Murat Urkuç, DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Boz ve Genel Sekreter Murat Karapınar da hazır bulundu.
Vali Aydın Baruş, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı'yı ziyaret etti.
Ziyarette; bölge ihracatının geliştirilmesi, ihracatın artırılmasına yönelik fırsatlar ve ilin ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyarette, TİM Üst Kurul Delegesi Murat Urkuç, DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Boz ve DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar da hazır bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı