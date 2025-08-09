Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Burma Bileziği İçin Teknik Destek Sözleşmesi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Burma Bileziği İçin Teknik Destek Sözleşmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile burma bileziği eğitimi ve markalaşma için teknik destek sözleşmesi imzaladı. Proje, Erzurum'un geleneksel el sanatlarının tanıtımını ve dijitalleşmesini hedefliyor.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliği ile 2025 Teknik Destek Programı Sözleşmesi imzaladı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) olarak, bölgemizin ekonomik ve kültürel değerlerini güçlendirmek amacıyla önemli iş birliklerine devam ediyoruz. Bu kapsamda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek, 2025 yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Altın Dokunuşlar: Erzurum Burma Bileziği Eğitim, Markalaşma ve Dijitalleşme" başlıklı faaliyete ilişkin teknik destek sözleşmesini imzaladık" denildi.

Proje ile Erzurum'un geleneksel el sanatlarından olan burma bileziğin marka değerini artırmak, üretim süreçlerinde dijitalleşme ve eğitim ile kaliteyi yükseltmek hedefleniyor. Bu sayede, hem üreticileri yetkinlikleri geliştirilecek hem de ürünün ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği yeri alması hedefleniyor. İmza törenine ETSO Başkanı Saim Özakalın ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Açıklamada daha sonra şöyle denildi, "ETSO olarak, bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, yerel değerlerimizi ön plana çıkaracak projelerde aktif rol almaya devam edeceğiz. KUDAKA iş birliğiyle hayata geçirilen bu destek programının, Erzurum burma bileziğinin tanıtımı ve markalaşması adına büyük bir adım olacağına inanıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump ve Putin'in 'toprak takası' planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki

Trump ve Putin'in planı başlamadan çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
DEİK'in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti

DEİK'in gala yemeğinde iş adamlarına büyük ayıp
Galatasaray'dan gece yarısı bomba 'sus' paylaşımı

Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı

Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.