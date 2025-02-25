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Erzurum'da KOSGEB Girişimci Destek Programı Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum'da KOSGEB Girişimci Destek Programı Toplantısı Gerçekleştirildi
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KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında düzenlenen İş Geliştirme Destek Programı 3. Jüri Toplantısı, Erzurum'da Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 11 yenilikçi projenin değerlendirilmesi yapıldı ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında düzenlenen İş Geliştirme Destek Programı 3. Jüri Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, KOSGEB KOBİ Rehberlik ve Danışmanlık Müdürü Arif Torun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Toplantıda, Erzurum'un girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek amacıyla hazırlanan 11 proje jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Projelerin, istihdamı artırarak bölge ekonomisine katkı sağlaması ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturması hedeflendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Genç girişimcilerin sunduğu yenilikçi çözümler ve geleceğe yönelik vizyonlarının etkileyici olduğunu belirten Vali Çiftçi, KOSGEB'in sunduğu desteklerin bu projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Rektör Çakmak ise üniversite olarak yenilikçi fikirlerin filizlenmesine ve girişimciliğin teşvik edilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür programların, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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