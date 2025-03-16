ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 24'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
Yemen'deki Husiler: ABD'nin Sana'ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak

Husiler'den intikam mesajı! ABD Başkanı Trump'a resti çektiler
Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

Dünya diken üstünde! Yemen saldırısına Hamas da kayıtsız kalmadı
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor

Bugün 110 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Önce deniz sonra kar topu

Erzurum'da Konut Satışları Artış Gösterdi

Erzurum'da Konut Satışları Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı Şubat ayında Erzurum'da toplam 731 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise konut satışları %20,1 oranında artarak 112 bin 818'e ulaştı. Erzurum, ülke sıralamasında 33. sırada yer aldı.

Erzurum'da 2025 yılı Şubat 731, Türkiye genelinde ise ayında 112 bin 818 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Erzurum, 2025 yılı Şubat konut satışında ülke sıralamasında 33. sırada yer aldı. Erzurum'da 2025 yılı Şubat ayı içinde satışı yapılan 731 konuttan; 79'u ipotekli ve 65'si diğer gruptan gerçekleşti. 259 konut ikinci el, 472 ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2024 yılında aynı dönemde 693 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
img

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
img

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Suda petrol çıktı, sucular talebe yetişemiyor

Bir ilimiz diken üstünde! Sucular talebe yetişemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.