Erzurum'da Konut Satışları Artış Gösterdi

Erzurum'da 2025 yılı Şubat 731, Türkiye genelinde ise ayında 112 bin 818 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Erzurum, 2025 yılı Şubat konut satışında ülke sıralamasında 33. sırada yer aldı. Erzurum'da 2025 yılı Şubat ayı içinde satışı yapılan 731 konuttan; 79'u ipotekli ve 65'si diğer gruptan gerçekleşti. 259 konut ikinci el, 472 ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2024 yılında aynı dönemde 693 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM