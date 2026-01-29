ETSO Başkanı Özakalın, ASKON heyetini ağırladı: Gündem 2. OSB ve Zengezur

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. İade-i ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede, kentin üretim vizyonuna ivme kazandıracak stratejik hamleler ele alındı.

Geçtiğimiz günlerde ASKON yönetimini ziyaret eden Başkan Özakalın'a yapılan bu nezaket ziyaretinde, iş dünyası temsilcileri arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantının ana gündemini, yatırım talepleri ve bölgesel kalkınma projeleri oluşturdu.

2. Osb'ye yoğun ilgi: 300 yeni yatırımcı sırada

Görüşmede Erzurum'un sanayi altyapısındaki son durum detaylıca masaya yatırıldı. Şehrin üretim üssü olma hedefine büyük katkı sağlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. Osb ) ile ilgili verileri paylaşan Başkan Özakalın, yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğini belirtti.

Özakalın, 2. Osb'de tahsis süreci tamamlanan alanların haricinde, şu an itibarıyla 300'e yakın firmanın ve yatırımcının başvurusunun bulunduğunu açıkladı. Bu yoğun talebin, Erzurum'un yatırım cazibesini kanıtladığına dikkat çekilirken, taleplerin karşılanması ve sürecin hızlandırılması adına yürütülen çalışmalar hakkında ASKON heyetine bilgi verildi.

Zengezur koridoru ve bölgesel fırsatlar

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Zengezur Koridoru oldu.

Bölgenin lojistik haritasını değiştirecek olan koridorun, Erzurum'un ihracat potansiyeline doğrudan etkileri ve iş dünyasının bu yeni ticaret yoluna entegrasyonu konuları değerlendirildi.

ETSO Başkanı Saim Özakalın ve ASKON Şube Başkanı Yavuz Selim Turan başkanlığındaki heyetlerin istişaresinde şu başlıklar öne çıktı: "Yatırım Talepleri: 2. OSB genişleme sahaları ve altyapı projeksiyonları. Zengezur Koridoru: Lojistik avantajlar ve dış ticarete sunacağı yeni olanaklar. Ekonomik Gelişim: Erzurum'un ticari hayatına ivme kazandıracak stratejiler. Güç Birliği: Şehirde katma değerli üretimi artıracak ortak çalışma alanları."

Ziyaret, şehrin kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisiyle sona erdi. - ERZURUM