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İki ilde yeni petrol arama ruhsatı verildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan ve Erzurum illerini kapsayan petrol arama ruhsatı verdi. Ayrıca, Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı için iki farklı alanın kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan ve Erzurum illerini kapsayan sahalarda petrol arama ruhsatı verdi.
MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzurum ve Erzincan il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 836 ve 14 bin 837 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

DİYARBAKIR'DA PETROL ARAMA İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

MAPEG, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde petrol arama faaliyetleri kapsamında iki farklı alan için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yararına kamulaştırma kararı aldı. Kayapınar Hazro-4 kuyusu için ARİ/TPO/K/4857 petrol işletme ruhsatı kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesi Konakcı köyünde 17 bin 632,06 metrekarelik bir alanın, Dereboyu-1 kuyusu için ise AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı arama ruhsatı kapsamında Ergani ilçesi Dereboyu Mahallesi'nde toplam 20 bin 616,6 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasına karar verildi.

İki ilde yeni petrol arama ruhsatı verildi
Kaynak: AA / Gökçe Topbaş - Ekonomi
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