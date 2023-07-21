Erzincan'ın Kemah ilçesinde doğal tuz üretimi

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyünde tescilli tuz üreten işçiler, kavurucu güneş altında saatlerce mesai yapıyor. İlçe dağlarından çıkan tuzlu su, doğal kristalizasyon yöntemleri ile işleniyor. Üretilen tuz, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına pazarlanıyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyündeki tesiste tescilli tuz üreten işçiler, kavurucu güneş altında saatlerce mesai yapıyor.

İlçe dağlarından çıkan tuzlu su, doğal kristalizasyon (katı ve sıvının birbirinden ayrılması) yöntemleri ile asırlık tesiste işleniyor.

"Kemah Doğal Kaynak Tuzu" adıyla iki yıl önce coğrafi işaret alan tuz, yöreye özgü tulum peyniri üretimi yapan yaylacılar tarafından da çokça tercih ediliyor.

Sezonda 2 bin ton üretiliyor

Sezonda ortalama 2 bin ton üretilen tuz, Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına pazarlanıyor.

Tesis sahibi Sefa Tanrıkulu, AA muhabirine, hava sıcaklığının tuz üretiminde büyük önem taşıdığını söyledi.

Doğal kaynak tuzunu ürettiklerini ifade eden Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Tuz üretim yerimiz Erzincan Kemah ilçesinde bulunan Kemah Kaynak Tuzlası. Üretim sezonumuz her yıl mayıs, haziran aylarında başlayıp eylül, ekim aylarında sona ermektedir. Yani burada 5 aylık bir üretim sezonumuz var. Yaz aylarında üretim yapıyoruz. Buharlaşma olmadığı için kışın üretim yapmıyoruz. Dağın içerisinden gelen suyu, sıcak havalarda alıp alanda bulunan göletlerde kristalize ederek doğal tuz üretimi yapıyoruz."

Tanrıkulu, tuz üretimi için hava sıcaklığının da önemli olduğuna işaret ederek, "Tuz üretimi yapabilmemiz için hava sıcaklığının en az 30-35 derece olması gerekiyor. Biz burada bazen 40-45 derece sıcak altında çalışabiliyoruz. Bundan dolayı çalışma şartları zor oluyor. Kısa bir üretim sezonu olduğu için hava sıcaklığı 45 derece de olsa tuzu üretip Türkiye'ye ve dünyaya Kemah tuzunu ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

"Doğal buharlaştırma yöntemi ile üretiliyor"

Ürettikleri tuzda gerektiği kadar mineral olduğunu ve ağır metal bulunmadığını söyleyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bazı kaynak tuzlarında minerallerin yanı sıra 'ağır maden' diye tabir ettiğimiz gümüş, mangan, demir vardır. Kemah tuzunda bu mineraller olması gerektiği ölçüdedir. Tamamen doğal buharlaştırma yöntemi ile içerisine herhangi bir kimyasal katkı maddesi katmadan güneşin altında kristalleşerek oluşan tuz sağlıklıdır. Bu tuz gıdaları uzun süre muhafaza ederek raf ömürlerini uzatmaktadır. Erzincan Tulum Peyniri, turşu, salamura yaprak gibi birçok ürünü uzun süre muhafaza eder. Sağlıklı olduğu için çok faydalıdır."

Tanrıkulu, Kemah tuzunun Edirne'den Kars'a kadar ulaştırıldığını ifade ederek, yurt dışına da Hollanda, Almanya, İtalya, Kore gibi birçok ülkeye ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.