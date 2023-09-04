Erzincan'da yetiştirilen acı kayısı çekirdekleri Malatya'ya gönderiliyor

Erzincan'da köylerde yetiştirilen ve toplanan 30 ton acı kayısı çekirdeği, Malatya'ya gönderiliyor. Çekirdekler, Malatya'da işlenerek yurt dışına gönderiliyor ve ilaç sanayisinde, kozmetik ürünlerin yapımında kullanılıyor. Ayrıca çekirdek kabukları kurutularak evlerde yakıt olarak da kullanılıyor.

Erzincan'da köylerde yetiştirilip toplanan 30 ton acı kayısı çekirdeği Malatya'ya gönderiliyor.

Erzincan Buğday Meydanında esnaflık yapan Bahattin Çolak, köylerde kayısı yetiştiren vatandaşlardan acı kayısı çekirdeği alarak her yıl çekirdeklerin önemli bir kısmını Malatya'ya gönderiyor. Malatya'da acı çekirdeklerin işlenerek yurt dışına gönderildiğini söyleyen Çolak, "Malatya kayısısıyla meşhurdur. Her yıl düzenli olarak Malatya'ya acı kayısı çekirdeği gönderiyorum. Malatya'da bu çekirdeklerin kabukları ayıklanarak işleniyor. İşlenen çekirdekler de yurt dışına gönderilerek ilaç sanayisinde ve kozmetik ürünlerin yapımında kullanılıyor. Bunların dışında acı çekirdekten siyanür elde ediyorlar. Kayısı çekirdeği kabuğunun kurutulması sonucunda evlerde yakıt olarak da kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Acı kayısı çekirdeğini Malatya'ya göndermenin yanı sıra Erzincanlı vatandaşlara da satan Çolak, "Eskiler acı kaysı çekirdeğini şifa niyetine yerlerdi. Çekirdek ağrıyı keserdi. Şimdi de alanlar var tabi ama vatandaş çekirdeğin faydalarını pek bilmiyor. Tansiyona çok iyi gelir mesela acı çekirdek. Bunun dışında günümüzde yapılan tıbbı çalışmalarda kansere de iyi geldiği söyleniyor. Faydası var diye çok tüketmekte doğru değil çünkü acı çekirdeğin çok tüketilmesi zehirlenmeye de neden oluyor diyorlar. Her şeyi yeteri kadar tüketmek en önemlisi" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN