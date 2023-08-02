Erzincan'da Seracılık Sektörü Gelişmeye Devam Ediyor

Erzincan'da seracılık sektörü büyük gelişme gösteriyor. Üreticiler, bu yılki sezonun verimli geçtiğini ve ürettikleri domateslerin iyi fiyatlarla pazarlandığını belirtiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen seralarda kaliteli domates yetiştiriliyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü, üreticilere teşekkür ederek sektörün gelişimi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Son yıllarda seracılık sektörünün büyük gelime gösterdiği Erzincan'da bu yıl üreticiler sezondan memnun. Erzincan'da yaklaşık 600 dekarlık sera işletmesinde üretilen domates, çevre illere pazarlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan sağlanan hibelerle kurulan ve çiftçilerin hizmetine verilen seralarda, pazar isteklerine uygun kaliteli domates yetiştiriliyor. Erzincan seralarında üretilen domatesler kilogramı 15-16 liradan alıcı buluyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Uluköy ve Değirmenköy'de bulunan Cevdet Türkeli, Zeki Işık, Aydemir Özdemir ve Eyüp Gülseven'e ait seraları ziyaret ederek, üreterek hem tarım sektörüne hem de ülkemize katkı sağlayan üreticilere teşekkür etti.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı teknik ekiple seralarda incelemelerde bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, üreticilerle görüş alışverişinde bulundu. Erzincan'da seracılık sektörünün gelişme trendinin devam etmesi için çalışmaların sürdüğünün kaydeden İl Müdürü Şahin, Erzincan'da 32.000 dekarlık alanda sebze üretiminin yapıldığını belirterek bu alanın 7.600 dekarında domates yetiştirildiğini söyledi. İl Müdürü Şahin, Erzincan'ın sahip olduğu 600 dekar sera alanının büyük çoğunluğunda da domates üretiminin devam ettiğini gerek Erzincan gerekse çevre illerin domates tüketimini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Aydemir Özdemir'e ait serada incelemelerde bulunurken Ziraat Fakültesinden yeni mezun olan Ömer Ozan Aydemir ile sohbet eden İl Müdürü Şahin, genç ziraat mühendislerinin seralarda bizzat üretime katılmasının ülkemizin ve tarım sektörümüzün geleceğine dair büyük umutlar verdiğini kaydetti. Tarımın gelişigüzel yapılmasının sektöre fayda sağlamayacağını ifade eden Şahin, tarımda eğitimli teknik elemanların bizzat üretim yapmasının verim ve kalite açısından büyük faydalar söyleyeceğini belirtti.

Ziraat Mühendisi Ömer Ozan Özdemir ise babasına ait serada üretime devam ettiklerini, mesleğini icra etmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Gençlere seslenen Özdemir, tarımda üretim yapmanın büyük bir mutluluk olduğunu, üretmenin, ülkeye katkı sağlamanın büyük bir huzur sağladığını ifade ederek genç girişimcilere tarıma yatırım yapmaya davet etti.

Erzincan'da üretim yapan seracılar ise iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, ürettikleri ürünün piyasada tercih edilmesinin ve fiyatların iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sezonun verim ve kalite açısından iyi olduğunu kaydeden üreticiler Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür ettiler. - ERZİNCAN