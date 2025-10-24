Erzincan'da Proje Toplantısı: Vali Aydoğdu Bilgi Verdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, başkanlığında düzenlenen toplantıda projeler ele alındı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Vizyon Erzincan Projesi, Rota Erzincan Projesi, Hızır Erzincan Projesi, Değer Erzincan Projesi, Ekmeğini Paylaş Projesi, Erzincan'daki tarımsal projeler, KUDAKA ve DAP tarafından Erzincan'a yapılan destekler, gençlik ve spor alanında yapılan projeler, öğrencilere verilen burslar, YKS ücretlerinin yatırılması, ortaokul ve lise öğrencilerine öğle yemeği verilmesi, Terzi Sofrasında hafta içi her gün 800 öğrenci ve vatandaşa öğle yemeği verilmesi ve üniversite öğrencilerine toplu ulaşım desteği, Milli Eğitim projeleri, kültür ve turizm alanındaki projeler, kadın kooperatifleri ile ilgili faaliyetler, sağlık alanındaki projeler ve çalışmalar, 2025 Aile Yılı kapsamında yapılan çalışmalar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetleri, emniyet ve asayiş konularında yapılan çalışmalar, tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar ve seracılık faaliyetleri, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan çalışmalar, İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen projeler ve çalışmalar başta olmak üzere Erzincan'da devam eden ve hayata geçirilen projeler ve çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Vali Aydoğdu, yapılan çalışmaların ve gerçekleşen projelerin Erzincan'ın her alanda daha da iyi noktalara gelmesine ve marka şehir olma yolunda önemli katkılar sunduğunu belirtti. - ERZİNCAN