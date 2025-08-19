Erzincan'da Jeotermal Sera Yatırımları Devam Ediyor

Son yıllarda Erzincan'da yapılan yatırımlarla ivme kazanan ve bölgede liderliğe oynayan Erzincan'da jeotermal su kaynağının bulunmasının ardından bölgede jeotermal sera yatırımları devam ediyor.

Erzincan merkez ve Üzümlü ilçesinde sera varlığı giderek artmaya devam ediyor. Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nde bir yandan sera inşaatları devam ederken, öte yandan Erzincan'da 2 yıl önce inşa edilerek faaliyete başlayan 30 dekarlık sera alanında gelişmeler devam ediyor.

Erzincan'da kurulan jeotermal serada üretim sürüyor ve üretilen domates Romanya'ya ihraç ediliyor. Bölgedeki üretim Erzincan ve seracılık sektörü açısından umut oluşturdu.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, jeotermal sera inşaatlarının devam ettiği Ekşisu bölgesinde incelemelerde bulunarak, Ertuğrul Sarıdağ'dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede 30 dekarlık jeotermal sera alanında üretimde başarılı bir sezon daha geride kalırken, bu seraya bitişik parsellerde ilk etapta 63 dekarlık alanda sera inşaatları devam ediyor. Firma yetkilisi Ertuğrul Sarıdağ, hali hazırda 30 dekarlık jeotermal sera alanının faaliyet gösterdiğini, 63 dekar alanda inşaatın devam ettiğini ve kısa vadede bölgedeki jeotermal sera varlığının 473 dekara ulaşacağını söyledi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ise, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı Erzincan'da tarım sektörünün yatırımlara devam ettiğini ve bölgenin yıldızı olmaya doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi. İl Müdürü Koçaker, önümüzdeki süreçte Erzincan'daki sera varlığının hızla artacağını, üretilen sebzenin hem bölgeye hem de dış pazarlara gönderileceğini vurguladı. Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarıma dayalı yatırımlarda, yatırımcıların önünü açtığını, coğrafi şartlar ve iklimsel özellikler açısından farklı bir ortam sunan Erzincan'da, seracılığın karlı bir sektör olarak öne çıktığını kaydetti. Hali hazırda Erzincan'da üretim yapan jeotermal seranın Erzincan'dan Romanya'ya domates gönderdiğini ifade eden İl Müdürü Alper Koçaker, önümüzdeki süreçte Erzincan seralarında üretilecek sebzenin Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine ihraç edilebileceğini kaydetti. - ERZİNCAN