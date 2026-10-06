Erzincan'da 2025 gelir vergisi rekortmeni 12 milyon 890 bin lirayla İsmail Gül oldu

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Erzincan'da 2025 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Listenin ilk sırasında 12 milyon 890 bin lira vergi tahakkukuyla İsmail Gül yer alırken, bazı mükelleflerin isimleri açıklanmadı.

Erzincan'da 2025 yılı gelir vergisi kapsamında en fazla vergi tahakkuk eden mükelleflerin sıralaması açıklandı.

Listenin ilk sırasında Erzincan Döner Restoran'ın sahibi İsmail Gül yer aldı. Gül adına tahakkuk eden gelir vergisi 12 milyon 890 bin lira olarak bildirildi.

Gül, önceki yıllarda da gelir vergisi rekortmenleri arasında yer aldı. 2023 yılında ikinci, 2024 yılında dördüncü sırada bulunan Gül, 2025 yılında ilk sıraya yükseldi. Gül'ün 2024 yılında 2 milyon 353 bin lira olan tahakkuk eden vergisi, 2025 yılında 12 milyon 890 bin liraya çıktı.

Listenin ikinci sırasında Miss Group Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Göksu yer aldı. Göksu adına tahakkuk eden vergi 8 milyon 78 bin 260 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Otomotiv, lokanta ve restoran işletmeciliği ile ekmek imalatı alanlarında faaliyet gösteren Göksu, 2023 ve 2024 yıllarında da gelir vergisi rekortmenleri listesinde üçüncü sırada yer aldı. Göksu, 2025 yılında ikinci sıraya yükseldi.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Sedat Günal, 3 milyon 756 bin 190 lira 2 kuruş vergi tahakkukuyla listenin yedinci sırasında yer aldı.

Yusuf Özarslan ise 3 milyon 637 bin 262 lira 14 kuruş tahakkuk eden vergiyle sekizinci sırada bulundu. Özarslan, 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde de yedinci sırada yer almıştı.

Listenin dokuzuncu sırasında Eda Terzioğlu yer aldı. Tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti alanında faaliyet gösteren Terzioğlu adına tahakkuk eden gelir vergisi 3 milyon 483 bin 337 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Terzioğlu, 2023 yılında Erzincan gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırada, 2024 yılında ise dokuzuncu sırada yer aldı.

3 isim 3 yıl üst üste listede

2023, 2024 ve 2025 yılı listeleri karşılaştırıldığında İsmail Gül, Sinan Göksu ve Eda Terzioğlu'nun üç yıl üst üste gelir vergisi rekortmenleri arasında yer aldığı görüldü.

İsmail Gül, 2023'te ikinci, 2024'te dördüncü, 2025'te ise birinci sırada yer aldı.

Sinan Göksu, 2023 ve 2024 yıllarında üçüncü sırada bulunurken, 2025 yılında ikinci sıraya yükseldi.

Eda Terzioğlu ise 2023 yılında ilk sırada yer aldıktan sonra 2024 ve 2025 yıllarında dokuzuncu sıradaki yerini korudu.

5 mükellefin ismi açıklanmadı

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde 3, 4, 5, 6 ve 10'uncu sırada bulunan mükelleflerin isimleri, bilgilerinin açıklanmasının istenmemesi nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadı.

Listede ikamet amaçlı bina inşaatı, lokanta ve restoran işletmeciliği, kuyumculuk, değerli metallerden takı ve mücevherat ticareti, gayrimenkul kiralama ve işletme, araç kiralama ile tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti gibi farklı faaliyet alanlarının bulunduğu belirtildi.

Açıklanan isimler arasında en yüksek vergi tahakkuku 12 milyon 890 bin lirayla İsmail Gül'e ait oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı