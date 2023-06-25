Mobilya sektöründe faaliyet gösteren Ergül Mobilya, İstanbul'da 5 yeni mağaza açtı. Şirketin marka yüzü Mustafa Ceceli de açılışa katıldı. Ergül Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şenozan, şirketin Türkiye genelinde mağaza sayısını 200'ü geçmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca yurt dışında da büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Mobilyaya dair tüm ürünleri tüketiciler ile buluşturan ve en yeni trendleri müşterilerinin beğenisine sunan Ergül Mobilya, İstanbul'da 5 mağaza birden açtı.

Ergül Mobilya'nın İstanbul'da hizmete aldığı 5 şubesinin resmi açılışı şirketin marka yüzü Mustafa Ceceli'nin katılımıyla E-5 Beylikdüzü mağazasında gerçekleştirildi.

Açılışta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ergül Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şenozan, Kayseri'den çıkarak tüm Türkiye'ye ulaşan bir marka olduklarını belirterek, bugün itibarıyla 67 ildeki şube sayılarının 151'e ulaştığını söyledi.

Aynı zamanda 30 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Şenozan, " Türkiye'nin yüzde 90'ına hitap eden, her neslin kullanabileceği, özellikle yeni neslin tercihine yönelik fonksiyonel ve tasarımda öne çıkan mobilyalar üretmekteyiz." dedi.

Şenozan, Anadolu'da çok güçlü bir marka olarak faaliyetlerini yürüttüklerini ve artık İstanbul'da da boy göstermeye başladıklarını kaydederek, şirketi özellikle Marmara Bölgesi'nde büyütmeyi planladıklarını anlattı.

Bugün İstanbul'da 11'inci mağazalarını açtıklarını ve 5 şubeyi aynı anda hizmete aldıklarını dile getiren Şenozan, "İnşallah seneye de 20 mağazayla İstanbul lokasyonumuzu büyüteceğiz. Yıl sonuna kadar Türkiye genelinde mağaza sayısında 200'ü geçmeyi planlıyoruz. Yurt dışında da yatırımlara süratle devam ediyoruz." diye konuştu.

"Yurt dışında markalaşma noktasında gayret gösteriyoruz"

Erdoğan Şenozan, yurt dışında özellikle markalaşma noktasında gayret gösterdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Türkiye, mobilya sektöründe gerçekten bir marka. Dolayısıyla Ergül Mobilya da gerek Avrupa'da gerek Orta Doğu'da gerek Türkiye'nin dört bir tarafında gelişime aç bir marka. Bu çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok yoğun ve süratle yurt dışında büyüyoruz. Gerek mağaza yatırımı gerekse var olan ülkede proje yatırımları da yapıyoruz. Aslında size küçük de tüyolar vereyim. Geçtiğimiz hafta Uganda'da iş birliği yaptık ve markamızı oraya taşıyoruz. Dubai fuarıyla birlikte Uganda iş birliğimiz geldi. Somali'de markamızı daha iyi yerlere taşıyacağız."

Şenozan, yıl sonunda faaliyet gösterdikleri ülke sayısını 30'dan 50'ye çıkarmayı, toplam üretimlerinin yüzde 33'ünü ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sanatçı Mustafa Ceceli ile iş birliklerine ilişkin Şenozan, "Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bu kadar güzel müzik yapan bir sanatçısı ile beraber olabilmek bizim için gurur verici. Kendisi bize değer kattı." açıklamasında bulundu.

"Sınırları aşmış ve çok kaliteli bir marka"

Ergül Mobilya'nın marka yüzü sanatçı Mustafa Ceceli de marka ile böyle bir yolculuğa çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten tamamıyla yerli sermayeyle, yerli üretimle Anadolu'da doğup büyüyen bir firma. Tüm dünyaya açılıyor. Bence her vatandaşımız için gurur verici bir şey." diye konuştu.

İş birliklerinin 6'ncı ayını doldurduğunu dile getiren Ceceli, şu açıklamalarda bulundu:

"Çok güzel şeyler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 'Yeni neslin tercihi' sloganını zaten çok sevmiştik ve Ergül Mobilya'yı bu şekilde tanımıştık. Ama markanın içine girdiğim zaman sadece markayla bu anlamda iş birliği yapan birisi değil, adeta kendimi de bu markanın bir parçası gibi hissediyorum. Bugün İstanbul'daki en büyük mağazalarımızdan birisini açıyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum."

Ceceli, iş birliğinin nasıl doğduğuna ilişkin şu detayları paylaştı:

"Erdoğan Bey'in Türkiye'de 85 milyonda ikna edemeyeceği bir insan olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten kendisi bu konuda çok başarılı. Ama bizi cezbeden şey markanın yaptıklarının hem sınırları aşmış olması hem de gerçekten çok kaliteli olması. Bir şeyi sunarken, 'sizin de tercih edebileceğiniz bir ürün' derken kalitesinden bütün detaylarına ve teknik konularına kadar her konuda aslında o markayı temsil ediyorsunuz. Yani birisi gelip size 'ya ben aldım ama beğenmedim' diyebilir. O yüzden biz de eşimle beraber gönül rahatlığıyla tercih ettik."

Ceceli, ekipte herkesin çok iyi bir kalbe sahip olduğunu ve Ergül Mobilya'daki tüm yöneticilerin esnaflık anlayışını çok beğendiklerini sözlerine ekledi.

Mustafa Ceceli ile bir günde 10 milyon TL'lik satış

Mağaza açılışında konser de veren Mustafa Ceceli'nin performansı, sadece müzikseverleri değil, aynı zamanda Ergül Mobilya'nın satış rakamlarını da rekor seviyeye taşıdı.

Açılışa özel kampanyalı fiyatlarla sunulan ürünlerden bir günde 10 milyon TL'lik satış gerçekleştiren Ceceli, önemli bir ciroya imza attı.

Toplam 3 bin metrekare alana sahip mağaza, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet verecek.