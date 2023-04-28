Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Rus turistler için Rebit Kart sistemi
Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin detayları belli oldu. Türkiye'de tatil yapan Rus turistler için kolay ödeme sistemi olan Rebit Kart konusun üzerine çalışıldığı belirtilirken, süreç sezona yetişecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ele alınan konuların detayları belli olmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, turizm görüşmenin kritik maddeleri arasında yer aldı. Rus turistler için ekstra uçak seferleri olacağı belirtildi. Türkiye'ye gelen Rus turistlere kolay ödeme imkanı sunan yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışılıyor. Rebit Kart denilen sistemi Rus turistler telefonlara kuracakları uygulama ile Türkiye'de rahatlıkla kullanabilecek. Merkez bankaları karşılıklı olarak konuya çözüm bulurken, süreç sezona yetişecek.
Ayrıca, Rusya'ya 350 bin ton domates kotasının 500 bin tona yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İhraç edilen balık kotası da 15 bin tona çıkarılabilir.
18 Mayıs'ta sona erecek Tahıl Koridoru da görüşmede ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihin uzatılması yönünde telkinini Putin'e iletti. Putin'in, "Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz" dediği ifade edilirken, birkaç gün içerisindeBM'nin de içinde olduğu bir telefon görüşmesi yapılması bekleniyor.
Rusya lideri Putin'in Suriye ile normalleşme temasları kapsamında gerçekleştirilen 4'lü görüşmeden memnun olduğu belirtildi. Deprem yardımları kapsamında inşaat malzemeleri taşıyan gemi, Rusya'dan Türkiye'ye gelecek. Rusya'dan önümüzdeki aylarda indirimli inşaat malzemesi temin edebilecek.