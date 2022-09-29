Son dakika! Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir, yüzde 12'ye indirdik ama yetmez daha da indirmeliyiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Benim en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Faizi yüzde 12'ye kadar düşürdük ama yetmez daha da indirmeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİMİZE BEDEL ÖDETECEK KARARLAR ALMADIK"

Konuşmasında Türkiye'nin ve dünyanın zor zamanlardan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ekonomisinin dünya ile bağlantılı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin krizleri savuşturmasında ahilik kültürünün büyük bir payı olduğunu belirten Erdoğan "Ülkemizin ekonomik ve sosyal krizleri dünyadaki diğer devletlere göre en az zararla savuşturmasında ahilik kültürünün büyük katkısı vardır. Özellikle pandemi döneminde esnaflarımızın büyük fedakarlıklar yaptıklarını gördük. Esnaf ve sanatkarlarımız tam bir seferberlik ruhuyla hareket etti. Devletimiz de esnafının hep yanında oldu. Muhalefetin akla mantığa sığmayacak çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. "Nerede bu devlet?" dedirtecek hiçbir yola tevessül etmedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ESNAFLARIMIZ TANKLARA MEYDAN OKUDU"

"FETÖ'cü alçakların şehit ettiği insanlarımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, askerlerimizin yanısıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyordu. Birileri ATM'lere akın ederken, birileriyle darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken benim su tesisatçısı, kunduracı, mobilyacı kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara meydan okudu."

"SAYMAKLA BİTMEYECEK ADIMLAR ATTIK"

"Sizin meselelerinizi kendi meselemiz, başarılarınızı da kendi başarımız olarak gördük. Geçtiğimiz 20 yılda esnaflarımız lehine yaptığımız düzenlemeler saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Sizler zaten bunları yaşadınız. Faydalarını bizat görüyorsunuz. Finansmana erişim sıkıntısı, sermaye yetersizliği ve teminat eksikliği nedeniyle kredi imkanlarından yararlanamıyordu. Finansmanın önündeki engelleri biz kaldırdık."

"EN BÜYÜK DÜŞMANIM FAİZDİR"

"Faizi 12'ye kadar düşürdük. Ama yetmez. Benim en büyük düşmanım faizdir. Türkiye mandacı iktisatçıların eski modellerine itibar etmiyor."

"KIŞ DÖNEMİNİ RAHAT GEÇİRECEĞİZ"

"Kamu bankalarına talimatımdır. Yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız. İnşallah bu akşam sayın Putin ile de bir görüşmem olacak. Kendileriyle sıkıntıları görüşecek. İnşallah birçok ülkenin aksine biz kış dönemini rahat geçireceğiz."