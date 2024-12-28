Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Faizin indirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Faiz inecek ki enflasyon da insin" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlarımıza uygun şekilde ulaştırılması için de yeni mekanizmalar kuracağız. İnşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin.

FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.

ADIMLARIMIZI HESAPLAYARAK ATACAĞIZ

Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı. Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ HIZLANACAK

2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyondaki düşüş 2025 yılında daha da hızlanacak. Ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız o ki buna gerek kalmayacak. Enflasyonu dizginledikten sonra bazı şeyleri daha rahat çözüme kavuşturma imkanına kavuşacağımız açıktır. Milletimizden sabır istememizin sebebi işte budur. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz.