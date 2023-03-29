"Arefe gününü bekleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi törenini yaparken, milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden iki müjdeyi paylaşalım" dedi.

"ELEKTRİKTE TÜM ABONE GRUPLARINDA YÜZDE 15 İNDİRİME GİDİYORUZ"

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

"TTK'YA 1000 MADENCİ ALIYORUZ"

10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya 1000 madenci alıyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINA KİMSE ENGEL OLAMAYACAK"

Önceki gün Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre benimle birlikte 4 aday bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin basireti ve ferasetine güveniyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta ülkesi, kendisi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi yolculuğunu yine sürdürecek. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse engel olamayacak. Kavgadan, kaostan başka hiçbir vaadi olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayacak.

"YALANLARLA MİLLETİMİZİN KAFASININ BULANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymazlığına rağmen biz taviz vermeyeceğiz. Böyle bir dönemde bile çıkar peşinde koşanlar itibar etmeyeceğiz. Eleştirilerimizi dillendireceğiz, hadsizliklere gereken cevabı da vereceğiz. Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığının, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin, 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına çevrilmesinden rahatsızız."