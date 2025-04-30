Erciyes Kayak Merkezinin Ekonomiye Yıllık Katkısı 200 Milyon Euro

Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'in şehir ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon Euro katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, kayakseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, ekonomiye de ciddi katkı sağlıyor. 119 gün süren 2024-2025 kayak sezonunda yerli ve yabancı olmak üzere 2 milyon 750 bin kişi ziyaret ettiği Erciyes Dağı, şehir ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon Euro katkı sağlıyor.

Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Turizmde en önemli husus, sizin para harcamanız. Misafirlerimize para harcatmak istiyoruz. Bu kötü manada değil. Tabi ki keyif alsınlar, giderken Kayseri'den hatıra götürsünler, yeme içme sektörüne katkı da bulunsunlar, burada alışveriş yapsınlar diye. Erciyes'in yıllık ülke ve şehir ekonomisine katkısı 200 milyon Euro civarında. Bu gittikçe de artıyor. Biz özellikle hizmet ihracat etmek istiyoruz. Yabancı turist sayımızı artırmak istiyoruz. Özellikle İstanbul'dan, Ankara'dan, Mersin'den, yakın çevrelerden çok sayıda ziyaretçimiz var. Yabancı turist sayısının artmasıyla da yıllık gelirimiz inşallah artacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ