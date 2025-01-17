Erciyes Kayak Merkezi, Yabancı Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yurt dışından Kayseri'ye düzenlenen direkt uçak seferleriyle yabancı turistlerin de gözdesi haline geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Erciyes Master Planı" kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, yerli kayakseverlerin yanı sıra son yıllarda yapılan direkt uçuşlar sayesinde yabancı turistlerin de tercihlerinde ön sıralarda yer alıyor.

Kapadokya Bölgesi'ne yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, uygun fiyat politikası, konaklama tesisleri ve hizmet kalitesiyle her geçen gün daha fazla ziyaretçi çeken kayak merkezi, yabancı ziyaretçilerine uzun pistlerinde snowboard ve kızakla kayma gibi çeşitli aktivite imkanı da sunuyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, Erciyes'in yurt dışında bilinirliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Yurt dışında yaptıkları tanıtım faaliyetlerinin meyvesini almaya başladıklarını anlatan Elcuman, "Ürününüz iyi değilse gerek acenteler gerekse ziyaretçiler ilgi göstermiyor. Öncelikle bizim ürünümüz çok iyi. Master planın tam anlamıyla uygulanması, iyi işletme ve oluşturulan altyapı, burayı öncelikli hale getiriyor." dedi.

Elcuman, Erciyes AŞ'nin kayak merkezini 2011-2012 sezonunda işletmeye başladığını, o günden sonra her geçen gün Erciyes'e gelen yabancı misafir sayısının arttığına işaret etti.

Tanıtım faaliyetlerinin en önemli ayağının, yurt dışında faaliyet gösteren acenteleri Erciyes'e davet ederek ürünlerini yerinde göstermek olduğunu vurgulayan Elcuman, bunda da başarılı olduklarını belirtti.

Elcuman, bugüne kadar 10'a yakın ülkenden Erciyes'e direkt uçuş gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı, bu uçuşların önemli kısmını sonlandırmış olsa da savaş sonunda yeniden başlayacağını düşünüyorum. Şu anda Çekya ve Polonya'dan direkt uçuşlar devam ediyor. Türkiye'de son yıllarda oluşan en önemli destinasyonların başında Erciyes geliyor. Bunu sağlayan da direkt uçuşlar. Kış turizmi için yurt dışından sadece Erciyes'e direk uçuşlar yapılıyor. Bu yüzden çok gururluyuz. Arkadaşlarımız sürekli sahada, anketler yapıyorlar. Yurt dışından gelen misafirlerimiz çok memnunlar."

"Direkt uçuşla Kayseri'ye gelen bir misafir, en geç yarım saatte piste çıkabiliyor"

Erciyes'in yurt dışında tercih edilmesinin birçok nedeni olduğuna değinen Elcuman, şöyle devam etti:

"Buranın bu kadar tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de ulaşımın çok kolay olması. Direkt uçuşla Kayseri'ye gelen bir misafir en geç yarım saatte piste çıkabiliyor. Aktarmalı gelmek isteyen misafirler de havalimanında çok beklemiyor çünkü İstanbul'dan Kayseri'ye günde yaklaşık 25 uçuş gerçekleşiyor. En iyi reklam tavsiye olandır, en iyi reklam fısıltı gazetesidir. Bazen, buraya gelen bir misafirin ya da acente yetkilisinin anlattıkları, milyonlarca lira harcayarak yapılan reklamlardan daha etkili olabilir. Buraya gelen misafirlerimiz direkt uçuşun rahatlığını ve buradaki konforu ülkelerinde anlatıyor ve her geçen yıl yurt dışından gelen misafir sayımız artıyor. Geçmiş yıllarda bir ailemiz aynı sezonda birer hafta arayla tam 5 kez Erciyes'e gelmiş."

"13 hafta boyunca gelecek uçakların tamamı dolu"

Erciyes'e yapılan direkt uçuşlar hakkında da bilgi veren Elcuman, "Çekya ve Polonya'dan gelen direkt uçuşların tamamı satılmış durumda. 13 hafta boyunca gelecek uçakların tamamı dolu. Yanı başlarında farklı kayak merkezleri bulunduğu halde Avrupalı misafirlerimiz burayı tercih ediyor." diye konuştu.

Elcuman, Erciyes'te bugüne kadar 107 ülkeden misafir ağırladıklarını dile getirerek, "Direkt uçuş olmayan onlarca ülkeden de buraya misafir geliyor. Singapur, Güney Amerika, Afrika'nın bazı ülkelerinden kayakseverler buraya geliyor. Bunların sonucunda Erciyes'e gelen yabancı misafirlerin ülke ekonomisine 200 milyon avroya yakın katkısı bulunuyor." dedi.