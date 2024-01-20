Üye Girişi
Haberler

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı: Erciyes, Kayseri'ye yıllık 100 milyon Euro katkı sağlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, kayak merkezinde turist sayısının artacağını ve Erciyes'in Kayseri'ye yıllık 100 milyon Euro katkı sağladığını belirtti.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, kayak merkezide turist sayısının kat kat artacağını söyleyerek, " Erciyes'in yıllık 100 milyon Euro civarında şehrimize katkısı olduğunu biliyoruz" dedi.

Turizm sektörünün, üretim sektörüne göre kar marjının yüksek olduğunu söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'in Kayseri'ye yıllık 100 milyon Euro katkıda bulunduğunu söyledi. Kayseri'nin turizme alışık bir şehir olduğunu ifade eden Elcuman, "Biliyorsunuz Kayseri bir üretim merkezi. Ancak üretim merkezinin çok meşakkati var. Bunun yanında da çok rakibiniz var ve dolayısıyla kar marjları biraz düşük. Turizm sektörü öyle değil. Turizmde kar marjları oldukça tatmin edici. Biz Erciyes'in yıllık 100 milyon Euro civarında şehrimize katkısı olduğunu biliyoruz. Kışın pastırma satan esnafımızın satışlarının yüzde 50 oranında arttığını biliyoruz. Restoran sahibi arkadaşlarımız var. 'Polonyalıları pöç yemeye doyurduk. Bizim işlerde baya etkilendi. İyi oldu. Teşekkür ediyoruz' diyorlar. Turizm yolunda Kapadokya, Erciyes, Kayseri kent merkezi kültür yoları ve kültür sanat turizmiyle bu işe baş koyduk. Kentimizi bir turizm kenti yapacağız. Aslında Kayseri bir turizm kenti. Bizim yazın oluk oluk gurbetçilerimiz geliyorlar. Bizim esnafımız gelen gurbetçilerimize uygun tezgahlarını diziyor ve onlara uygun ürün getiriyor. O yüzden biz turizme alışığız diyorum" diye konuştu.

Elcuman, bundan sonraki süreçte Kayseri'de turist sayısının katbekat artacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Erciyes Kayseri turist Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu? İlhan Ocaklı kimdir, nereli? İlhan Ocaklı hayatı ve kariyeri! İlhan Ocaklı ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title