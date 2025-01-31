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Erbaa'da Çiçek Sektörü 100 Milyon Lira Katkı Sağladı

Erbaa'da Çiçek Sektörü 100 Milyon Lira Katkı Sağladı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiçek sektörü, geçen yıl kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sağladı. 540 dönümlük alanda yapılan üretim ile birlikte, yılda 10 milyon dal çiçek üretiliyor ve iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihracat gerçekleştiriliyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiçek sektörü, geçen yıl kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sağladı.

Erbaa'da üreticiler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle Yeni Mahalle bölgesinde 2020 yılında Tokat Valiliğince tahsis edilen 540 dönümlük alanda 100 serada çiçek üretimine başladı.

İlçede çiçek sektöründe yer alanlar, aynı yıl bir araya gelerek Erbaa Süs Bitkileri Üreticiler Birliğini kurdu.

Erbaa'da yıldan yıla artan çiçek üretimi, geçen yıl yaklaşık 10 milyon dala ulaştı.

İlçedeki seralarda gerbera, cipso, glory, kasımpatı, hüsnüyusuf, lisyantus gibi çiçek türleri, düzenlenen mezatlarla iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya ve Sırbistan'a da gönderiliyor.

"2 bine yakın istihdam söz konusu"

Erbaa Süs Bitkileri Üreticiler Birliği Başkanı Ömer Demir, AA muhabirine, ilçede çiçek sektöründe üretimin 2000'li yıllarda başladığını söyledi.

Sektörün IPARD programı destekleriyle hızlı şekilde büyüdüğünü belirten Demir, "İlçede 540 dönüm serada çiçekçilik yapılıyor. TKDK mali, yer tahsisinde İl Özel İdaresinin desteğiyle çiçekçilik projesi Erbaa'ya kazandırılmış oldu." dedi.

Devlet desteklerinin önemine işaret eden Demir, "Seraların kurulumunda IPARD'dan yüzde 65 hibe desteği aldık. İl Özel İdaresinden yer tahsisi yapıldı. Burada üretilen çiçekler mezat aracılığıyla ülke geneline pazarlanıyor. Ayrıca ihracata da gidiyor." ifadesini kullandı.

İlçede çiçekçilik sektöründe 2 bine yakın istihdamın söz konusu olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İlçemizde bu işi yapan 150'ye yakın ailemiz var. Geçen yıl Erbaa ekonomisine 100 milyon lira civarında katkı sağladık. Burada IPARD ile Tarım Orman Bakanlığımızın destekleri de var. Bugüne kadar 250 milyon lira destek aldık. Seralarda 8 ay üretim, 4 ay kış sezonu var. Havalar soğuk olduğunda maliyetler arttığı için üretime ara veriliyor."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Ekonomi
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