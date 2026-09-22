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EPDK, Birecik HES-Halep hattından Suriye'ye elektrik ihracatı için başvuruları açtı

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EPDK, Türkiye-Suriye arasındaki 400 kV Birecik HES-Halep hattından elektrik ticareti için başvuru sürecini başlattı. Lisans sahibi şirketler 6 Ekim mesai bitimine kadar kapasite tahsisi için EPDK'ye başvurabilecek; bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye ile Suriye arasındaki 400 kilovolt (kV) Birecik HES-Halep enterkonneksiyon hattı üzerinden elektrik ticareti yapmak isteyen şirketler için başvuru süreci başlattı.

EPDK'nin konuya ilişkin duyurusuna göre, tedarik lisansı sahibi Levant Elektrik Ticaret AŞ, mevcut Birecik HES-Halep enterkonneksiyon hattı üzerinden Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla kuruma lisans tadili başvurusunda bulundu.

Şirketin başvurusu, lisans tadil tarihinden itibaren iki yıl süreyle "izole bölge besleme" yöntemiyle Suriye'ye elektrik ihracatı yapılmasını kapsıyor.

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği kapsamında, Türkiye-Suriye arasındaki 400 kV Birecik HES-Halep enterkonneksiyon hattını kullanarak Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi şirketler de kapasite tahsisi için başvurabilecek.

Birecik HES-Halep enterkonneksiyon hattı üzerinden Suriye'den Türkiye'ye elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahibi şirketlere de başvuru imkanı tanındı.

Başvuruların, ilgili mevzuatta öngörülen usule uygun şekilde 6 Ekim mesai bitimine kadar EPDK'ye yapılması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kaynak: AA
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