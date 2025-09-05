Envision Energy Türkiye'de 232 MW'lık Rüzgar Enerjisi Projesi Başlatıyor

Envision Energy, Yıldızlar Grup ortaklığında 232 MW rüzgar projesi ile Türkiye'ye önemli bir giriş yaptı.

Yeşil teknolojide dünyanın önde gelenlerinden Envision Energy, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TWEC) sırasında, Türkiye'nin en büyük rüzgar ve depolama geliştiricilerinden biri olan ERN Holding & Yıldızlar Grup ile Karaman'da 232 MW'lık bir rüzgar enerjisi projesinde iş birliği yapacağını duyurdu. Envision'ın Türkiye'deki ilk rüzgar enerjisi projesi olan bu proje, şirketin küresel temiz enerji yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'nin enerji karışımını optimize etmesine ve nötr karbon hedeflerine ulaşmasına destek olacak. Bu işbirliği, şirketin Türkiye'nin enerji dönüşümüne uzun vadeli katılımı için sağlam bir temel oluştururken, şirketin Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki genişlemesi için de bir mihenk taşı niteliğinde.

İş birliğini değerlendiren Envision Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Ürün Grupları Başkanı Kane Xu, "Türkiye, Doğu Avrupa ile Orta Asya arasında bir köprü görevi gören stratejik konumu ile küresel enerji alanında önemli bir rol oynamaktadır. Şirket ile olan ortaklığımız, sadece yeni bir pazarda bir atılım olmakla kalmayıp, şirketimizin küresel stratejisinin uygulanmasında da önemli bir adımdır. Birlikte, Türkiye'de ve ötesinde temiz enerjiye geçişi hızlandıracak, enerji çeşitlendirmesini teşvik edecek ve bölge genelinde net sıfır hedeflerini ilerleteceğiz" dedi.

Yıldızlar Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren şöyle konuştu: "Envision Energy olağanüstü bir güvenilirlik ve vizyon sergileyerek Türkiye için gerçekten değerli bir ortak haline gelmiştir. Bu dönüm noktası sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve daha temiz, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için paylaştığımız sorumluluğun da bir yansımasıdır. Şirket olarak, milletimize hizmet etmeye derinden bağlıyız ve Envision ile birlikte halkımıza ve vatanımıza uzun vadeli değer katan projeler inşa etmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL