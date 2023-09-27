Ensari Deri, Lineapelle Milano Fuarı'nda Yatırımcıların Gözdesi Oldu

Lineapelle Milano Fuarı, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen moda endüstrisinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, yeni trendleri keşfetmek, iş birlikleri kurmak ve yenilikçi ürünleri tanıtmak için bir platform sundu. Fuarda yatırımcıların gözdesi ise Ensari Deri oldu.

Lüksün ve kalitenin simgesi Lineapelle Milano Fuarı, 19 Eylül- 21 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından 47 ülkeden bin 330 katılımcıyı ve 25 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Etkinlik, moda, lüks, ve tasarım dünyasının kalbinin attığı bir platform oldu. Bu prestijli etkinliğin parlayan yıldızlarından biri de Ensari Deri firması oldu. Yatırımcılar, Lineapelle Milano Fuarı'nda geleceğin trendlerini belirleyen bir güç olarak görüyor. Firmanın yıllık cirosu ve uluslararası tanınırlığı, yatırım fırsatları sunan bir iş ortağı olarak görülmesini sağlıyor. Ensari Deri, İtalyan deri sektörünün önde gelen temsilcilerinden biri olarak Lineapelle Milano Fuarı'nda yer aldı. Bu özel etkinlik, sadece İtalyan katılımcılarının değil, aynı zamanda tüm dünyada tanınan birinci sınıf deri ürünlerinin sergilendiği bir vitrin haline geldi. Firma, yıllık 6,3 milyar Euro'nun üzerinde ciro sağlayan ve yaklaşık 25 bin kişiyi istihdam eden İtalyan deri sektörünün güçlü oyuncularından biri olarak biliniyor. Firma, kaliteli deri ürünleri ve mükemmel işçiliği ile ün kazandı.

Deri 'Renk ve dokunun sanatı' ile yeni bir boyut kazandı

Ensari Deri'nin geleneksel el sanatları ile tasarımlarının ruhunu yakalayan ve onları gerçeğe dönüştüren bir ekip olarak öne çıktı. Ekip, deriye yeni ve sürpriz şekiller verirken, geleneksel işçilik ile modern tasarım arasında mükemmel bir denge kurdu. Firma, sadece bir deri ürün üreticisi olmanın çok ötesine geçti. Firma, "Art of Color Texture Craft" (Renk ve Dokunun Sanatı) adını verdikleri bir yaklaşımı benimseyerek, deriye yeni bir boyut kazandırdı. Bu yaklaşım, renklerin ve dokuların birleşimini bir sanat eseri olarak gören bir anlayışı ifade ediyor ve moda dünyasına benzersiz ve özgün ürünler sunma konusundaki kararlılıklarını yansıttı.

Derinin sınırlarını zorlayan özel tasarımlar fuarda sergilendi

Muhammet Nuri Ensari'nin liderliğindeki ekip, derinin sınırlarını zorlayan özel tasarımlar, özgün doku ve desenler, geleneksel el sanatları imzasını taşıdı. Lineapelle Milano Fuarı'nda hem İtalyan deri sektörünün hem de uluslararası moda dünyasının dikkatini çekti. Deri dünyasının geleceğini yeniden tanımlarken, kalite ve estetik arasındaki dengeyi mükemmel bir şekilde sağlamış oldu. - İSTANBUL