Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2024 yılı birinci dönemine ilişkin hibe desteği proje başvurularının başladığı belirtildi.

Engelli ve eski hükümlülere sağlanacak hibe desteğinin detayları belli oldu. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların, kurmayı düşündükleri iş hakkında projelerini hazırlayarak sunmaları gerekiyor. Hazırlanacak projeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyor. Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, engelli girişimci adaylarına 150 bin TL, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanabiliyor.

2024 yılı ilk dönemine ait girişimci engelli ve eski hükümlü vatandaşların müracaat edebileceği başvurular, 15 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Elden veya posta yolu ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecek. - DENİZLİ