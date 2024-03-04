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Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre fiyatı en az artan ürünler giyim ve ayakkabı olurken en çok artış ise lokanta ve otellerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 olarak gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

DODOK DODOK:

Hep dış güçlerin işidir...

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soner keskin:

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmalı

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Cevap :

Ekonomi çok iyi diyenlere gelsin. Seçimden sonra asıl bombaları görün siz.

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mustafa yılmaz:

Bir kilo et beşyüz TL olmuş nasıl 4,53 aylık enflasyon çıkıyor vatandaş anlamış değil

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Mabu Mabu:

Karaköy'de hafta sonları gittiğim Chuck Burger diye bir yer var. Dün de gittim, fiyata 32 tl zam yapmış. Diyorum geçen hafta 140 bu hafta niye 172 . Bana diyor ki abi 32 tl bir şey değil. Kardeşim niye yaptın hangi malzemeye zam geldi de bunu yaptın. Evet benim için bir şey değil de ülke için ciddi yük sen birşey değil diyerek ufak ufak bindiriyorsun sonra bir burger 250 - 300 tl oluyor.

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Bükücü:

Yüzde 67.07 nedir arkadaş. 67 neyse de o sondaki 07 bizi batırır

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Pacey:

Tüik bir yolunu bulur zam aylarında ve yıl sonunda düşürür enflasyonu. O güç ve kudret var Tüikte

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AYBARS TÜRKYILMAZ:

Enflasyon verilerine takılmayın canlar..Kümülatifte ülke ekonomisi 2023’te %4,5 büyümüş :)))))))))

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haksız mıyım:

ülkedeki en büyük sorun, ADALETSİZ GELİR DAĞILIMIDIR. zira enflasyondan da hayat pahalılığından etkilenen alt gelir gurubudur. ülkenin toplam 1 trilyon 150 milyon dolar, kişi başı 13 bin dolar seviyesinde geliri var. ancak biri milyar dolar diğeri ekmeğe muhtaç. bu çözülmeli. eğer ortak hazineden adil dağılsa gelir kimse geçim sıkıntısı yaşamaz

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