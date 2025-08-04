Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor

Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor" diyen Şimşek, yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında kalacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeyle ekonomik programa duyulan güveni pekiştirdi. Şimşek, yıllık enflasyonun son 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini vurgulayarak, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 2,06 olarak gerçekleştiğini açıklayan Şimşek, yıllık bazda 28,3 puanlık düşüşle oranın yüzde 33,5'e gerilediğini belirtti. Gıda, temel mal ve hizmet kalemlerindeki düşüşlere dikkat çeken Şimşek, özellikle hizmet enflasyonunun üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50'nin altına indiğini ifade etti.

YIL SONU ENFLASYONU...

Ekonomik programın öngörülebilirliği artırarak hem finansal koşullara hem de yatırım ortamına olumlu katkı sağladığını belirten Şimşek, yıl sonu enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği tahmin aralığında kalacağını öngördüklerini söyledi.

"PROGRAM KARARLILIKLA UYGULANIYOR"

"Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" diyen Şimşek, yapısal reformlara olan bağlılık ve mali disiplin vurgusuyla piyasalara net bir mesaj gönderdi. Ekonomi çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu açıklama, hükümetin istikrar ve güven odaklı ekonomi politikalarının somut sonuçlar vermeye başladığının işareti olarak değerlendirildi.

İşte Şimşek'in o paylaşımı;

Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Çok şükür sayenizde boş otobüste ayakta gidiyoruz oturamıyoruz hayvan gibi şeyaptınız.

Yorum Beğen97
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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Varandaş kan ağlarken, birilerinin yüzü gülüyorsa ne diyeyim size...

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Haber YorumlarıHeisenberg:

gtünden element uydura uydura %10 bile gösterir çokmu zor

Yorum Beğen87
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Haber Yorumlarıabbas geribas:

Taşlar yerine mi oturuyor yoksa milletin tepesine mi çökülüyor bilemedim.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıDursun Temizel:

Acaba bizim yüzümüz ne zaman gülecek siz zaten hep gülüyorsunuz sizin için ortalık cennet

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıEmekli:

Nezaman güler milletvekili gibi maaş alırız bedava yemek yeriz ozaman güler.

yanıt5
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

haklısın, adım adım cehenneme yaklaşıyorsun...

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme5
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