Enerjisa Üretim'den Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne temiz enerji desteği

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü'nde çatı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunu tamamlayan Enerjisa Üretim, proje ile üniversitenin elektrik tüketiminin sürdürülebilir kaynaklardan karşılanmasını ve karbon salımının azaltılmasını hedefliyor. Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Enerjisa Üretim olarak yaşama saygı duyan bir anlayışla, daha güzel bir gelecek için enerji üretiyoruz. Hiçbir projemizi tek seferlik bir yatırım olarak görmüyoruz. Gittiğimiz her yerde sosyal etki yaratacak işler yapmak istiyoruz. 'Bizimle Değişir' mottosuyla yola çıkarak, bulunduğumuz bölgeleri dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerjisa Üretim, Manisa CBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü'nde GES kurulumunu tamamladı. Üniversite kütüphanesi çatısına kurulan sistemde 220'den fazla panel yer alıyor. GES'in yılda 170 bin kWh'nin üzerinde temiz enerji üretmesi ve yaklaşık 75 ton karbon salımını önlemesi öngörülüyor. Daha önce de Manisa CBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yenilenebilir enerji alanında nitelikli çalışan yetiştirilmesine yönelik iş birliği yapan Enerjisa Üretim bu proje ile kampüsün enerji tüketiminde tasarruf sağlanması ve yeşil dönüşüme katkı sunulmasını amaçlıyor. Manisa CBÜ'de hayata geçirilen GES projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Rektörümüz Prof. Dr. Rana Kibar'la birlikte önemli bir protokole imza attık. Bu protokolün içeriği, ilk bakıldığında yalnızca üniversite kütüphanesinin çatısına bir güneş enerjisi sistemi kurulması gibi görünebilir. Ancak daha önceki iş birliklerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda bu adım, çok daha anlamlı bir bütünün parçası haline geliyor. 2023 yılından bu yana üniversitemizle çeşitli iş birlikleri yürütüyoruz" dedi.

'BEŞ FARKLI TEKNOLOJİDE ELEKTRİK ÜRETEBİLİYORUZ'

Gürkale, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun dersliklerini günümüz teknolojisiyle donatarak, öğrencilerin mezuniyetlerinde tam donanımlı bireyler olarak sektöre kazandırılması amacıyla hem akademik hem de yabancı dil destekli bir program başlatmıştık. Ayrıca, özellikle alternatif enerji sistemleri bölümlerine yönelik olarak kadın öğrenciler için kontenjan ayrılması talebimiz de olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada, bu çalışmaların olumlu çıktılarıyla birlikte, öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını doğrudan deneyimleyebileceği bir projeyi daha hayata geçirdik. Öğrenciler, kütüphanede ders çalışırken ya da kitap okurken aynı zamanda karbon salımını azaltan bir sistemin parçası olduklarını bilecekler. Böylece doğanın sunduğu rüzgar, güneş ve yağmur gibi kaynakların enerjiye dönüştürülebileceğini bizzat görerek öğrenmiş olacaklar. Enerjisa Üretim olarak en büyük gücümüz, çeşitlendirilmiş portföy yönetimi yapmamız. Beş farklı teknolojide elektrik üretebiliyoruz. Bugün itibarıyla portföyümüzün yüzde 51'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu alanda attığımız her adımı, gençlerin enerjiyi deneyimleyerek öğrenmesi ve sektöre katkı sunması için fırsata dönüştürmek istiyoruz."

'ENERJİ SEKTÖRÜNÜN CİNSİYETİ OLMAZ'

Kadın istihdamına yönelik somut adımlar attıklarını kaydeden Gürkale, "Enerji sektörü, geçmişten gelen bazı önyargılarla hala erkek egemen bir alan olarak görülüyor. Bu algı, ne yazık ki istatistiklerle de destekleniyor. Ancak işin doğasına baktığınızda, bu alandaki işlerin hiçbirinin kadın ya da erkek olmakla ilgisi olmadığını net şekilde görüyoruz. Son dönemde hem Türkiye'de hem dünyada kadın istihdamının artırılmasına yönelik olumlu bir niyet var. Ancak ne yazık ki bu niyet, aksiyonlarla örtüşmediğinde başarıya ulaşamıyor. Kendimize dürüstçe baktığımızda, sadece iyi niyetle hareket ettiğimizde kırık not alacağımızı kabul etmeliyiz. Biz Enerjisa Üretim olarak bu konuda sadece niyetle yetinmiyor, somut adımlar atıyoruz. Üniversite çağından başlayarak sektörde kadın istihdamını artırmaya yönelik çeşitli projelere imza atıyoruz. Bunlardan biri 'Women Tum' adını verdiğimiz projemiz. Bu programla, üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıfındaki genç kadın öğrencilerin enerji sektörünü erken yaşta tanımalarını sağlıyoruz. Program kapsamında enerji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, dijital beceriler gibi alanlarda eğitimler veriyoruz" açıklamalarında bulundu.

'KADINLAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR'

Geçen sene bu programa 72 farklı ilden başvuru aldıklarına dikkati çeken Gürkale, "Bu öğrenciler için mezuniyet sonrası da fırsatlar sunmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 1.000 megavatlık yatırım projelerimiz var. Bu projeler hayata geçtikçe, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacımız da artacak. Gençlerin, doğup büyüdükleri toprakları terk etmeden burada kalmaları için sebep ve fırsatlar yaratmalıyız. Kadın istihdamına yönelik en somut adımlarımızdan biri de Ovacık Rüzgar Enerji Santrali oldu. Bu santrali uçtan uca kadınların yönettiği bir tesis haline getirdik. İlk başta, yeterli sayıda kadın mühendis bulmanın zor olacağı söylendi. Ancak biz üniversiteden yeni mezun genç kadınları 'Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar' programı kapsamında yetiştirdik. Bugün bu santral, sadece bizim çalışanlarımızla değil, tüm tedarikçi ve yüklenicilerle birlikte kadınlar tarafından yönetiliyor. Bu bizim için büyük bir gurur. Power MBA programımız da bu kapsamda yürüttüğümüz bir diğer önemli proje. Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen bu programla, enerji ekosistemini büyütmeyi ve işin niteliğini öne çıkararak kadınları desteklemeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki enerji sektörü kadın-erkek eşit istihdamını sağlayabilecek en uygun sektörlerden biri. Yeter ki somut adımlar atalım. Yeter ki iyi niyetimizi aksiyonlara dönüştürebilelim. Enerji üretim projelerimiz sadece bizim değil, bölgenin ve ülkenin geleceği için önemli. Üniversitelerle, kamu ile ve özel sektörle yapılan iş birlikleri, gençlerin donanımlı mezun olup iş fırsatları bulması açısından kritik. Bu sadece Manisa Celal Bayar Üniversitesi için değil, tüm Türkiye için geçerli. Enerjisa Üretim olarak yaşama saygı duyan bir anlayışla, daha güzel bir gelecek için enerji üretiyoruz. Hiçbir projemizi tek seferlik bir yatırım olarak görmüyoruz. Gittiğimiz her yerde sosyal etki yaratacak işler yapmak istiyoruz. 'Bizimle Değişir' mottosuyla yola çıkarak, bulunduğumuz bölgeleri dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

'KADIN ÖĞRENCİLER İÇİN AYRI KONTENJAN OLUŞTURULDU'

CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Enerjisa Üretim ile üniversite arasında hayata geçirilen çatı GES projesi önemine değinerek, "Enerjisa Üretim ile yaptığımız bu protokol ilk değil. Daha önce Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim-öğretim altyapısını geliştirmeye yönelik ortak bir proje yürüttük. Bunun sonucunda ilk defa 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmelerinde, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programına öğrenci aldık. Bu programın en önemli farklarından biri, YKS kılavuzunda kontenjanların 25 erkek, 25 kız öğrenci olarak ayrı kodlarla yayınlanması oldu. Bu Türkiye'de bir ilkti. Sektörün kadın istihdamına öncelik verdiğini biliyorduk ve bu ihtiyacı YÖK'e aktardık. Olumlu karşılandı. Bu gelişme Enerjisa Üretim ile yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin bir sonucudur. Sadece altyapı değil, öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmek için de iş birliği yaptık. Mezunlarımızın uluslararası alanda da varlık göstermesi bizim için çok önemli. Bugün yaptığımız protokol ile de kütüphanemizin çatısına bir Güneş Enerjisi Santrali kuruyoruz. Bu proje, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir kaynakların kullanımını teşvik etmesi açısından son derece kıymetli" diye konuştu.