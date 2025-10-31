Enerjisa Enerji'nin Gelirleri Yüzde 7 Arttı

Enerjisa Enerji'nin operasyonel gelirleri yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artışla 42,6 milyar liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dokuz ayında dayanıklı iş modeli ve yatırım disipliniyle istikrarlı büyümesini sürdüren Enerjisa Enerji, finansal sonuçlarını yatırımcıları ile paylaştı.

Enerjisa Enerji'nin operasyonel gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artışla 42,6 milyar liraya ulaşırken, özellikle dağıtım iş kolundaki güçlü performans bu büyümenin temelini oluşturdu.

Disiplinli borçlanma stratejisi doğrultusunda, aynı dönemde 15,9 milyar lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren şirket, piyasaya göre avantajlı maliyetlerle finansman sağlamayı başardı.

Şirketin büyümesine en yüksek katkı elektrik dağıtım iş kolundan geldi. düzenlemeye tabi varlık tabanı ve yatırım hacmi yıl sonu hedefleriyle uyumlu şekilde ilerledi. Dağıtım iş kolu, yılın ilk dokuz ayında stratejik şebeke yatırımlarını sürdürdü.

Sürdürülebilir büyümesini yatırımlarıyla destekleyen Enerjisa Enerji, altyapı modernizasyonu ve akıllı şebeke yatırımlarının etkisiyle yatırımlarını 11,2 milyar lira seviyesine çıkardı. AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ aracılığıyla hizmet verdiği 14 ildeki kalite göstergeleri iyileşmeye devam ederken, dijitalleşme yatırımları da şebeke güvenilirliğini artırdı.

Şirket, elektrik dağıtımın yanı sıra perakende satış iş kolunda operasyonlarını başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Enerjisa Enerji, 52-57 milyar lira operasyonel gelir, 21-24 milyar lira yatırım ve 80-90 milyar lira düzenlemeye tabi varlık tabanı hedeflerini teyit etti. 2025 yılı içerisinde planlı yatırım kararlarının güncellenmesiyle, yıl sonuna kadar baz alınan net karın yaklaşık 7,5 milyar lira seviyesine ulaşması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, küresel ölçekte enerji arzı, iklim hedefleri ve dijital dönüşüm arasındaki dengenin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylesi bir dönemde başarı, dayanıklı bir iş modeline, doğru yatırımları zamanında yapma kabiliyetine ve güçlü bir insan kaynağına dayanıyor. Enerjisa Enerji olarak, dağıtım iş kolumuzda yürüttüğümüz altyapı modernizasyonu, dijitalleşme ve kalite odaklı yatırımlarla yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin enerji sistemini de sahada inşa ediyoruz. Müşteri Çözümleri şirketimiz ile yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine ve Eşarj aracılığıyla e-mobiliteye yaptığımız yatırımlar, Türkiye'nin enerji dönüşümüne hız kazandırırken, finansal disiplinimiz yatırımcılarımıza uzun vadeli güven sunmaya devam ediyor. Tüm bu adımlar, 'herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonumuzu sahada gerçeğe dönüştürmemizi sağlıyor."

Enerjisa Enerji Finans Başkanı Philipp Ulbrich ise yıl boyunca yatırım planlarını öngörülen aralıkta sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu makroekonomik koşullara rağmen Enerjisa Enerji, finansal sağlamlığını ve kredibilitesini koruyarak yılın ilk dokuz ayında plan ve hedeflerinin üzerinde çok güçlü bir performans sergiledi. Disiplinli borçlanma stratejimiz sayesinde 2025'in ilk dokuz ayında 15,9 milyar lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdik ve piyasa ortalamasının oldukça altında bir finansman sağladık. Net Finansal Borç/Son 12 Aylık Operasyonel Gelir oranımız 1,0x seviyesinde korunurken, serbest nakit akışımız -2,9 milyar liraya iyileşti. Finansal kuruluşların bize duyduğu güven sayesinde, geçtiğimiz hafta uluslararası finans kuruluşlarından 340 milyon dolar tutarında uzun vadeli bir finansman sağlamayı başardık. Düzenli temettü politikamız, yatırım ve gelir hedeflerimizi tutarlı biçimde gerçekleştirme kabiliyetimizle birleşerek, hem yatırımcılarımıza hem de kreditörlerimize uzun vadeli güven sunmaya devam ediyor. Bu performans, hem finansal disiplini ve karlı büyümeyi merkeze alan yönetim yaklaşımımızın somut bir yansımasıdır."