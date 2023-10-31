Enerjisa Enerji, 'Enerjimi Koruyorum' projesiyle çocuklara enerji tasarrufu bilinci kazandırmaya devam ediyor

Enerjisa Enerji, uluslararası ödüllü sosyal sorumluluk projesi 'Enerjimi Koruyorum' ile enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuklara kazandırmaya devam ediyor. Proje kapsamında tiyatro oyunları ve eğitim programları düzenlenerek çocukların enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor.

Enerjisa Enerji, 2010 yılından bu yana süren uluslararası ödüllü sosyal sorumluluk projesi "Enerjimi Koruyorum" ile enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuklara kazandırmaya yeni sezonda da devam ediyor.

Enerji verimliliği ve kurumsal sosyal sorumluluklar konusunda farkındalık oluşturan Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve emobilite şirketlerinden Enerjisa Enerji, Ayedaş, Başkent Edaş ve Toroslar Edaş bünyesinde 14 yıl önce başlattığı uluslararası ödüllü "Enerjimi Koruyorum" sosyal sorumluluk projesini geliştirerek sürdürmeye devam ediyor. Topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında geleceğimizin elçileri ilkokul öğrencilerinde enerji tasarrufu algısını uyandıracak ve yaygınlaştıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam eden şirket, "Enerjimi Koruyorum" projesi ile çocukların enerji verimliliği ve tasarrufunu eğlenceli bir şekilde öğrenmesine rol model oluyor.

"Enerjimi Koruyorum" sosyal sorumluluk projesinin yeni döneminde "Küsmesin Yıldızlar" tiyatro oyunu İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, Kastamonu, Adana ve Hatay illerinde çocuklarla buluşacak. Dünyanın enerji kaynaklarının korunması ve enerji tasarrufu konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Enerjimi Koruyorum kapsamında Bilim Virüsü iş birliği ile hayata geçirilen oyunlaştırılmış eğitim programı Enerji Koruyucuları ise İstanbul, Kastamonu, Ankara, Adana, Mersin, Gaziantep illerinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek.

10 çocuktan 5'i enerji tasarrufu farkındalığına ihtiyaç duyuyor

Enerjisa Enerji tarafından bağımsız bir araştırma şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen çocuklarda enerji tasarrufu farkındalığı araştırması ilgi çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Türkiye çapında 7-13 yaş arası çocuk sahibi 1000 ebeveyn ile yapılan araştırmaya göre çocukları yüzde 54'ünün elektrik tasarrufu konusundaki bilincinin sınırlı seviyede olduğu görülüyor. Çocukların en fazla bilgi sahibi olduğu konu yüzde 62 ile doğayı korumak olurken, küresel ısınma ve karbon ayak izi çocukların en az bildiği konular. Çocukların sadece yüzde 8'i karbon ayak izi hakkında bilgi sahibiyken, yüzde 35'inin küresel ısınma hakkında farkındalığı yok.

Çocukların en fazla bilgi sahibi olduğu enerji kaynağı: Su

Çocuklar arasında en fazla bilgi sahibi olunan kaynak yüzde 63 ile su olurken, suyu kullanım dışında kapalı tutma bilinci ise yüzde 67 ile en duyarlı olunan önlem olarak öne çıkıyor. Her 10 çocuktan 6'sı elektrikleri kullanım dışında kapalı tutmayı önemserken, çocukları yüzde 53'ü ise geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Aile ve okul bilgi edinmede ön planda

Görüşülen ebeveynlerin neredeyse tamamı, enerji tasarrufu konusunda çocuklarının bilinçli olmasını önemserken, çocuklarının enerji tasarrufu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan kaynaklarda ise aile ve okul ön plana çıkıyor. Online uygulamalar ve mobil uygulamalardan bilgi edinen çocukların küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda bilgi sahibi olma oranı da oldukça yüksek. Her 10 çocuktan 7'sinin kitap, eğitim gibi bir bilgi kaynağından destek aldığı söylenirken çocukların vakit geçirdiği platformlar da bilgi kaynağı olarak kullanılabiliyor.

"Daha iyi bir gelecek çocuklarla mümkün"

İklim değişikliği ile mücadelede, sürdürülebilir toplumlar ve şehirler oluşturmada kritik bir öneme sahip olan enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini belirten Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, değişimin geleceğimiz olan çocuklarla gerçekleşeceğinin altını çiziyor. Taşçıoğlu, "Yapılan araştırmalara göre şuan 0-3 yaş grubundaki çocuklarımız, yaşamları boyunca, ortalamanın iki katı kadar orman yangınına, 2.8 katı kadar hasat kıtlığına, 2.6 katı kadar kuraklık olayına ve 2.8 katına kadar sel baskınlarına maruz kalacağını gösteriyor. Tam bu noktada Enerjisa Enerji olarak daha iyi bir gelecek için sorumluluk alıyoruz. Geleceğimiz olan çocukları ve tüm toplumu enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturacak çalışmalara değer veriyoruz. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol imzalayarak hayata geçirdiğimiz Enerjimi Koruyorum projemizin 14. yılına ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzbinlerce çocuğa verdiğimiz eğitimlerin önemini bir kez daha ortaya koyan yaptığımız araştırmanın sonuçlarının da gösterdiği gibi farkındalık oluşturmak konusunda okuldan ve aileden sağlanan bilgi en önemli kazanım oluyor. Bugüne kadar 15 ilde 750 okula ulaşarak eğitim verdiğimiz çocuklarımızın daha iyi bir gelecek için dünyamızı şekillendireceğine olan inancımızla projemizi büyüterek hız kesmeden devam ettireceğiz" dedi. - İSTANBUL