Enerjisa Dağıtım Şirketleri Müşterilere Kullanıcı Hizmet Merkezleri Sunuyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri; Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ hizmet verdiği bölgelerde müşterilerine işlem kolaylığı sağlayacak Kullanıcı Hizmet Merkezleri'ni devreye aldığını duyurdu.

Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak amacıyla Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, teknoloji ve çözüm odaklı yatırımlarına devam ettiğini duyurdu. 2023 yılı itibariyle 124 ilçede 'Kullanıcı Hizmet Merkezleri'ni devreye alan şirket, müşterilerine elektrik dağıtım süreçleriyle ilgili işlem yapmak için farklı ilçelere gitmeden, kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmelerini ve taleplerine daha hızlı dönüş almalarını sağladığını belirtti.

İŞLEMLER TEK BİR MERKEZDE BULUŞUYOR

Enerjisa Dağıtım Şirketleri yeni hizmeti olan Kullanıcı Hizmet Merkezleri ile bağlantı başvurusu, arıza bildirimi, kaçak elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikayetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvurularını alınması ve müşteri bilgilendirilmesi işlemleri yapılabiliyor. Böylelikle, kullanıcılar dağıtımla ilgili konularda bilgi almak veya başvuruda bulunmak isterse Kullanıcı Hizmet Merkezleri (KHM) aracılığıyla işlemlerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Ek olarak, il merkezleri ile nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerde proje onayı ve geçici kabul işlemleri de yapabilecekler.

KULLANICILARA YAKIN MESAFEDE OLACAK ŞEKİLDE PLANLANDI

Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği kapsamında kurulan Kullanıcı Hizmet Merkezleri, kurulum lokasyonları itibariyle kullanıcılara yakın mesafede olacak şekilde planlandı. Kullanıcı Hizmet Merkezleri'nin, Büyükşehir Belediyelerinin merkez ilçelerinde kullanıcıya olan mesafesi azami 20 km'yi aşmayacak şekilde ve diğer illerde 5 bin nüfustan fazla olan ilçelerde kurulumu tamamlandı.

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ HAKKINDA

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ ile Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta, Ayedaş ile İstanbul Anadolu Yakası'nda, Toroslar EDAŞ ile Adana, Gaziantep, Kilis, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor.