Toroslar EDAŞ, Başkent EDAŞ ve Ayedaş, Çankırı, Osmaniye ve İstanbul'un enerji altyapısını güçlendiriyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ, Başkent EDAŞ ve Ayedaş, Çankırı, Osmaniye ve İstanbul Anadolu Yakası'nın enerji altyapısını yatırımlarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ, Çankırı'da 150 binden fazla müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti vermek için 2 bin 123 trafo ve 10 bin 215 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde 2025'te toplam 1263 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlayan şirket, 1810 kilometrelik enerji nakil hattı, 145 trafo ve 37 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ, hizmet verdiği 150 binden fazla müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak adına yeni yatırımları hayata geçirerek, 127 kilometrelik kablo döşerken, 1220 yeni aydınlatma armatürü, 56 yeni elektrik dağıtım panosu ve 26 yeni trafonun da montajını tamamlayarak altyapısını güçlendirdi.

Şirket, kentte yıl boyunca gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde altyapı dayanıklılığını artırırken, olası arızalara karşı önleyici bakım programlarını yıl boyunca hayata geçirdi.

Toroslar EDAŞ, kesintisiz enerji için sahada çalışmalarını sürdürüyor

Toroslar EDAŞ ise Osmaniye'deki 276 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet verebilmek adına 3 bin 241 trafo ve 13 bin 434 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Osmaniye'de Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde geçen yıl 10 bin 552 armatür, 1001 kilometrelik kablo, 113 trafo merkezi ve 77 dağıtım merkezinin bakımlarını gerçekleştiren şirket, ayrıca yeni yatırımlar kapsamında 217 kilometrelik kablo hattı, 4 bin 180 yeni armatür, 150 yeni pano ve 109 yeni trafo tesis ederek enerji altyapısını güçlendirdi.

Ayedaş, İstanbul'da bakım ve yatırımlarıyla geleceğe yatırım yapıyor

Ayedaş da Türkiye'nin en çok göç alan ve en kalabalık ili olan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 5,5 milyon nüfusa hizmet veriyor.

Ayedaş, mevsimsel ve iklim şartlarının etkilerini en aza indirmek için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplamda 34 bin 795 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı.

Bunun yanı sıra, 1589 pano, 149 trafo ve 3 bin 506 dağıtım merkezinin kontrol ve yenileme çalışmaları yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi. Aynı dönemde 2 bin 538 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Şirket, kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak amacıyla 1283 kilometrelik yeni kablo döşemesi, 4 bin 116 armatür ve 2 bin 279 aydınlatma direği montajını tamamladı. Ayrıca 1298 pano ve 161 trafo merkezi kurarak şehrin altyapısını daha da güçlendirdi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdü.

Bu doğrultuda www.baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 mobil uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden çok kanallı hizmet sunan şirket, sosyal medya üzerinden gelen talepleri de hızla yanıtlıyor.