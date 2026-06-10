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Bayraktar'dan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırımın acziyeti

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"Gazze'de tarihin gördüğü en büyük soykırımlardan birine imza atanların, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik hadsiz açıklamaları içinde bulundukları acziyetin bir yansımasıdır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Gazze'de tarihin gördüğü en büyük soykırımlardan birine imza atanların, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz açıklamaları içinde bulundukları acziyetin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Gazze'de tarihin gördüğü en büyük soykırımlardan birine imza atanların, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik hadsiz açıklamaları içinde bulundukları acziyetin bir yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'Daha Adil Bir Dünya' vizyonu, eli kanlı katillerin iftira ve propagandalarıyla gölgelenemeyecek kadar büyüktür. Türkiye olarak, hukuk, adalet ve hakikat tarafındaki yerimizi korumaya, zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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