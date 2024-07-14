Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize açıklarında petrol araması yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol aramalarına ilişkin "Başka keşiflere, özellikle Karadeniz'de yeni keşiflere ihtiyacımız var. Bu anlamda Rize açıklarında, hepinizin malumu basından da takip ediyorsunuz, bir arama programımız içerisinde var. Belki petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondajımızı yapmayı en kısa zamanda hedefliyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, çeşitli programlar için geldiği Rize'de Valiliği ziyaret etti. Vali İhsan Selim Baydaş'ın karşıladığı Bayraktar, Rize'deki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek Başkanvekili Yunus Çoruh ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Rize Ticaret Borsası'ndaki "Enerji Koordinasyon Toplantısı"na katılan Bayraktar, 2024 yılında elektriksiz,enerjisiz bir anın düşünülemeyeceğini söyledi.

Bayraktar, elektrikli araçların hayatta yer kaplamaya başladığını, Togg'un da bu anlamda önemli yere sahip olduğunu ifade ederek, artık her alanda kaliteli, kesintisiz enerjinin ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının arttığını kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin 2002 yılından 2024'e elektrik ve doğal gaz ihtiyacının 3 kat büyüdüğünü, artan talebin karşılanması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık sorunu olduğunu, doğal gazda Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nın açılmasıyla dışa bağımlılığının azaldığına işaret etti.

Bakan Alparslan Bayraktar, şunları söyledi:

"Biz 2022 yılında enerji ithalatına 96,5 milyar dolar ödedik. Neredeyse 100 milyar dolar ödedik. 2023 yılında 70 milyar dolara düşürdük. Bazı yıllarda düşüp artıyor ama hemen her yıl bu paraya yakın ithalata gidiyor. Bir taraftan artan talebe karşı çalışmaları yapıyoruz, bir taraftan da enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz. AK Parti iktidarlarının tamamında bu iki konu önceliğimiz olmuştur."

"Avrupa'da yenilenebilir enerji kurulu gücünde 5. sıradayız"

Türkiye Yüzyılı'nda enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Rize'de de 350 megavatlık yenilenebilir enerji santrali kurulmuş durumda ama bütün Türkiye genelinde son 20 yılda yapılan yatırımlarda rüzgarda ve güneşte dünyada 11. sıraya geldik. Avrupa'da yenilenebilir enerji kurulu gücünde 5. sıradayız. Önümüzde gidecek daha çok yol var. Bizim mutlaka rüzgar, güneş, jeotermalimizi maksimum düzeyde enerjimize kazandırmamız lazım. Elbette bu anlamda gereken yatırımlar var. Elbette ki bunları yaparken çevreye saygılı, çevresel etkileri iyi hesaplanmış projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor ama yenilenebilir enerji bizim için olmazsa olmaz alanlardan bir tanesi."

Bayraktar, Türkiye'nin 27 bin megavat güneş ve rüzgar enerjisi kurduğunu ifade ederek, "Bunun yanına her yıl 5'er bin megavattan 2035 yılına 60 bin megavat kurulu gücü koymak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde deniz üstündeki rüzgarı memleketimize kazandırarak bir ilki yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası nükleer enerjiden elektrik olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bugün dünyanın en büyük nükleer enerji santralinin şantiyesinden Akkuyu'dan bahsediyorum. 33 bin kişi gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. İnşallah ilk reaktörden elektik ile 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştüreceğiz. Önümüzdeki aylarda elektriği ilk reaktörden üretmeye başlayacağız. 4 reaktörden 2028 yılına kadar, 4 yıl içerisinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u nükleer enerjiden gelecek ve Sinop, Trakya projeleri ile de Türkiye bu anlamda çok önemli bir üst lige çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Şu anda 20 milyon hane halkına doğal gazı götürüyoruz"

Bayraktar, Türkiye'nin milli enerji ve maden politikası ile dışa bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü, denizlerde çok yoğun arama dönemine girildiğini anlattı.

Türkiye'nin 2,5 milyon haneye yetecek doğal gazı Sakarya Gaz Sahası'ndan ürettiğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha gidecek çok yol var. Şu anda 20 milyon hane halkına doğal gazı götürüyoruz. Daha çok gitmesi gereken mahallelerimiz, hala gitmeyen ilçelerimiz var, Çamlıhemşin var. Daha çok hane doğal gaza kavuşacak. Dolayısıyla onların ihtiyacını kendi gazımız ile karşılamak için bu üretim rakamlarını artırmamız lazım. Beri taraftan başka keşiflere, özellikle Karadeniz'de yeni keşiflere ihtiyacımız var. Bu anlamda Rize açıklarında, hepinizin malumu, basından da takip ediyorsunuz, bir arama programımız var. Belki petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondajımızı yapmayı en kısa zamanda hedefliyoruz."

Bakan Bayraktar, 2016'da yapılan strateji değişikliği ile karada da gidilemeyen yerlerde petrol araması başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Gidilemez denilen, hakikaten terör belası ile boğuştuğumuz özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak'ta, Gabar'da biz 2021 yılında eylül ayında yine Türkiye'nin karalardaki en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün Gabar'da 41 kuyudan günde 45 bin varil petrol üretir hale geldik. İnşallah orayı 100 bin varile çıkaracağız. İnşallah Gabar ve civarında Hakkari, Van'da aradığımız yeni kuyularda yapacağımız yeni sondaj çalışmaları ile rakamları daha yukarı götüreceğiz. Bu anlamda Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığını çok daha düşürerek önümüzdeki 30 yıl içerisinde kendimize hedef olarak Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin enerjide ve madenlerde bağımsız hale gelmesini ve net ihracatçı bir ülke olması hedefini koymuş durumdayız."

"Vatandaşımız temmuz ayında yaptığımız fiyat artışı ile 1000 liralık faturanın 400 lirasını ödüyor"

Enerjinin vatandaşa daha ucuz şekilde ulaşması için Kovid-19 salgını döneminde başlayan çok ciddi devlet destekleri sağlandığına değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra Cumhurbaşkanımızın müjdesi, Mayıs 2023'teki faturaların camilerde, cemevlerinde ve meskenlerde bedava olmasıydı. 12 ay boyunca da 25 metreküp, genelde insanların evlerinde ısınma amaçlı değil ama mutfaklarındaki gaza yetecek kadar miktarı, toplam 300 metreküp gazı bedava olarak vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Bunun toplam tutarı neredeyse 87-88 milyar lirayı buldu ama bugün hala 2024 için söyleyeyim, doğal gaz ve elektrikte toplam 584 milyar liralık desteğimiz var. Vatandaşımız temmuz ayında yaptığımız fiyat artışı ile 1000 liralık faturanın 400 lirasını ödüyor. Elektrik olarak 600 lirasını hala devlet olarak biz karşılıyoruz. Doğal gazda 1000 liralık faturanın 700 lirasını, yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz."

Bayraktar, enerji desteklerinde yapmayı planladıkları değişiklikler olduğunu belirterek, "Özellikle gerçekten ihtiyaç sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımızı bu destek grupları içerisinde tutabilmek ama hali vakti yerinde olan, aylık elektrik tüketimi 400-500 kilovat olan, evinde elektrikli araç kullanan, evinde tüketimi çok olan vatandaşlarımızın da mutlaka bu bedelleri ödemesi gerekiyor. Yani gelir grubuna göre destekleri biraz daha farklılaştırmak istiyoruz." dedi.

Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve diğer ilgililer katıldı.