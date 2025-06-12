Enerji ve Çevre Dostu Teknolojiler Semineri Denizli OSB'de Gerçekleşti

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Özlü Mühendislik ve ENVORA Ar-Ge Mühendislik işbirliği ile "Enerji ve Çevre Dostu Teknolojiler " konulu seminer Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerde, özellikle tekstil sektöründe enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ileri teknolojilerin kullanımı gibi kritik konular masaya yatırıldı. Sektör temsilcileri, sanayiciler ve firma yetkililerinin bir araya geldiği etkinlikte; sürdürülebilir üretim tekniklerinin yanı sıra, baca filtreleme sistemleri, endüstriyel atıkların arıtılması ve çevreye duyarlı enerji çözümleri üzerine detaylı sunumlar yapıldı.

Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin ve ileri teknolojilerin öneminin giderek arttığı günümüzde, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve sektöre özel baca filtreleri ile teknoloji çözümleri gibi kritik konuların ele alındığı seminerde, Özlü Mühendislik Genel Müdürü Selçuk Özlü, ENVORA Ar-Ge Mühendislik Genel Müdürü Prof. Dr. Taner Yonar, Özlü Mühendislik Satış Mühendisi Elif Kiraz, Satış ve Servis Destek Sorumlusu Sinem Eren, Ar-Ge Sorumlusu Ahmet Akın ve Ar-Ge Mühendisi İlayda Umutkan konuşmacı olarak yer aldı.

Katılımcılar, etkinlik süresince sektörün güncel ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler ve uygulamalar hakkında değerli bilgiler edinme fırsatı buldu. - DENİZLİ