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Enerji Sektöründe Türkiye'nin Geleceği Tartışıldı

Enerji Sektöründe Türkiye'nin Geleceği Tartışıldı
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Türkiye'de İş Dünyası dergisi, enerji sektörünü ele alan bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı toplantıda Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve petrokimya yatırımları gibi konular masaya yatırıldı.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, yuvarlak masa toplantısında enerji sektörünü masaya yatırdı. Etkinliğe sektörün önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, enerji sektörünü masaya yatırdı. Yuvarlak masa toplantısı şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe sektörün önde gelen isimleri katıldı. Ev sahipliğini İnvesta Enerji'nin yaptığı toplantının moderatörlüğünü Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Toplantıda Türkiye'nin enerji üssü olduğu görüşü öne çıktı.

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki enerjide yapılan iş birliğinin her iki ülkeyi de dünya enerji liginde üst sıralara yükselttiğini belirterek rafineri ve petrokimya sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yusifov, "Şirket, Türkiye'de bulunduğu 17 yıllık süreç boyunca 18,5 milyar dolar Türkiye ekonomisine yatırım yaptı. Bu yatırımın en önemli kısmı petrokimya ve doğal gaz alanında oldu. Türkiye'nin en büyük cari açığı enerji. Enerjinin içinde de en büyük cari açık petrokimya kısmından geliyor. SOCAR, Petkim şirketinin de ana hissedarı. Petkim ise Türkiye'nin ilk ve tek petrokimya madde üreticisi. Buradan baktığınızda tabi ki Türkiye'nin daha fazla daha önemli yatırımlara da ihtiyacı var. Bu noktada da biz devreye giriyoruz" açıklamasında bulundu.

Şirketin yeni petrokimya yatırımlarından söz eden Yusifov, "Ön mühendislik çalışmalarına başladığımızı ve bu yatırımın 1,5 yıl kadar süreceğini açıklamamıştık. Türkiye için önemli bir yatırım" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye enerji üssü olabilir mi sorusuna, zaten ülkenin halihazırda bir enerji üssü olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Yusifov, "Çünkü Türkiye, son yıllarda yaptığı birçok yatırım oldu. Bunların içinde en önemlisi enerji bağımsızlığa kavuşmak iin yapılan yatırımlardı. Türkiye'nin bu konudaki bakış açısı, Türkiye'nin çevresindeki etmenlere rağmen ülkenin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Biz en büyük dış yatırımımızı Türkiye'ye yapıyoruz. Türkiye'nin enerji üssü olması gerçeğini çok iyi biliyoruz. Enerjide dikkatler Türkiye üzerine çevriliyor" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İnvesta Enerji'ni danışmanlarından Enerji Uzmanı Baki Güngör, enerjinin finansmanıyla ilgili kolaylaştırıcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Doğru projelere finansal kolaylık için destek veriyoruz" bilgisini verdi. Dünyadaki en önemli konuyu küresel ısınma ve karbon salımı olarak gören Güngör, "Enerjiyle ilgili bugün yapmış olduğumuz toplantıda buna ilişkin de konuştuk. Türkiye son 5 yıldan itibaren bu konuda çok ciddi adımlar attı. Hem yönetimler hem de tüketen ağır sanayi ve orta sanayi bu konuya çok iyi adapte oldu. Başta GES sistemleri olmak üzere RES, jeotermal biyogaz, biyokütle olmak üzere Türkiye yatırımlar yapmaya başladı. Şu anda GES'e ciddi bir talep var. Bu bölgesel olarak önemli bir konu. Türkiye, coğrafi yapısından ötürü güneş enerjisinden yararlanmak için en ideal ülkelerden biri. Aynı zamanda dünyaya karşı kendi sorumluluklarını yerine getiren örnek bir ülke" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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