Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye genelinde enerji iletim hatları ve madencilik faaliyetleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Çorum ve Yozgat'ta enerji iletim hattı için taşınmazlar, Muğla'da ise linyit madeni için kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji iletim hatları ile madencilik faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154 kilovoltluk İsdemir Çorum Alaca GES (Perçem GES) TM–Bozok TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Çorum'un Alaca ilçesi ile Yozgat Merkez'de ada ve parsel numaraları gösterilen bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içinde bulunan IV. grup linyit maden işletme ruhsatlı sahada ruhsata konu maden üretiminin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
