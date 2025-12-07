Haberler

Silopi'deki Dader-1 sondaj sahası lise öğrencilerini ağırladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Dader-1 Sondaj Sahası'nda ağırlayarak petrol arama faaliyetlerini yerinde gösterdi. Öğrenciler, üretim operasyonları hakkında bilgi alırken, Türkiye'nin enerji politikaları hakkında da TPAO yetkilileriyle sohbet etme imkanı buldular.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini petrol arama faaliyetlerinin sürdüğü Dader-1 Sondaj Sahası'nda ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, petrol üretim üssü haline gelen Şırnak'taki üretim sahaları öğrencilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden seçilen 9,10,11 ve 12'nci sınıf metal bölümü öğrencileri, Silopi Genç Girişimciler Derneği koordinasyonunda Dader-1 Sondaj Sahası'nı ziyaret etti.

Öğrenciler, arama, sondaj ve üretim operasyonları hakkında bilgi alırken, bölgede yürütülen sondaj çalışmalarını yakından görme imkanı buldu. Öğrenciler, ayrıca, Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin sorularını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine yöneltti ve ziyaret kapsamında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Kaya, arama faaliyetlerini yerinde görmenin kendilerini gururlandırdığını belirterek, öğrencilerin heyecanlı bir gün geçirdiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Tahir Biliz, çalışmayı yerinde gördüğü için gurur duyduğunu belirterek, "İnşallah gelecekte burada çalışmayı Allah nasip eder. Burada milletim için bir şeyler yapmayı isterim." ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan öğrencilerden Ahmet Kul ise arama sahasında emek verenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı videolu paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Yarınlarımızın teminatı gençlerimizi Türkiye'nin enerjideki yerli ve milli gücüyle yerinde tanıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizi Silopi Dader-1 sondaj sahamızda misafir ettik. Gençlerimiz, bölgede yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceledi, petrol arama süreçleri hakkında bilgi aldı. Türkiye Yüzyılı'nı sadece kaynaklarımızla değil gençliğimizin aklı, heyecanı ve cesaretiyle inşa edebileceğimizi biliyoruz. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' gençlerimizle mümkün olacak."

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
