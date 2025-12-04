Bakan Bayraktar: 'Türkiye'de madenciliğin yüzyılında hep birlikte başaracağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı'nda, aynı zamanda Türkiye'de madenciliğin yüzyılında hep birlikte sizlerle başaracağız" dedi.

Eti Maden ve MTA'nın 90'ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'daki Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde bir program düzenlendi. Prgramda gün özelinde hazırlanan MTA'nın ve Eti Maden'in tanıtım videosu seyredildi. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "MTA geçmişte dağ, taş demeden Anadolu'nun karış karış röntgenini çeken, yerin altındaki saklı hazineleri milletimizin hizmetine sunan bir kurumken, bugün aynı zamanda madenciliğimizin bilimsel pusulası, sahadaki keşif gücü olmaya devam ediyor. Ülkemizin temel jeolojik sorunlarını çözmek için çok görülmeyen ama hayati derecede önemli temel jeolojik çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyor. Maden aramadan kentsel planlamaya kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu çalışmalar doğrultusunda temel jeolojik verileri güncelliyor. Akredite laboratuvarlarıyla karada, havada, denizde güncel teknolojileri kullanarak her türlü yer bilim çalışmalarında başarıyla yerine getiriyor. MTA bugün alanında saygınlığı olan bir kurum olarak yaptığı çalışmalar ve buluşlar ile ülkemizin ekonomisine ve gücüne güç katıyor" diye konuştu.

"Bir asra yaklaşan bilgi birikimini ileri teknolojiyle birleştirmekte"

Eti Maden'in Türkiye adına dünya madencilik liginde bayrak taşıyıcı bir konumda olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye'nin milli madencilik kuruluşu olarak bugün sadece Türkiye'de değil, bölgesinde ve dünyada kabul gören küresel bir şirket haline gelmiş durumda. Yüzden fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleri ve dünyada birçok noktada yürüttüğü lojistik operasyonlarıyla ülkemize her yıl döviz kazandırmakta. Bir asra yaklaşan bilgi birikimini, uzman kadrosu, global standartlarla uygun hizmet kalitesiyle ileri teknolojiyle birleştirmekte. Eti Maden, 2024 yılında dünya bor pazarındaki yüzde 61'lik pazar payıyla ülkemizin lider konumunu güçlendirmiştir. Sadece borda değil nadir toprak elementleri ve lityum gibi stratejik ham maddelerde de faaliyetlerini yoğunlaştırarak küresel bir madencilik şirketine hızlı bir şekilde evrilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de madenciliğin yüzyılında hep birlikte başaracağız"

İki kurumun 90 yıllık tecrübelerini Türkiye'nin kalkınması ve milletin refahı için kullanacaklarını, tüm gücüyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade eden Bayraktar, "Son 10 yılda özellikle 2016 yılından itibaren başladığımız milli enerji ve maden politikasıyla ortaya koyduğumuz Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinde petrol ve doğal gazla yazmaya başladığımız destanın ve hikayenin inşallah madende, yer altı kaynaklarda bu iki kurumumuz başta olmak üzere, Türkiye'de yazmayı hedefliyoruz. Ben inanıyorum ki daha güçlü bir şekilde doğal kaynaklarını arayan, sadece borla değil ama biraz önce ifade ettiğim gibi madenlerin tüm alanlarında hem Türkiye'de hem yurt dışında çok daha aktif, gerçekten bizim milli maden şirketimiz olacak. Türkiye'nin bu alandaki, bir anlamda tarihini değiştirme kabiliyeti olan, oyun değiştirici etkisi olan Eti Maden'le Türkiye Yüzyılı'nda, aynı zamanda Türkiye'de madenciliğin yüzyılında hep birlikte sizlerle başaracağız" şeklinde konuştu.

Bayraktar, MTA ve Eti Maden'in 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, her iki kurumun da Türkiye için göz bebeği olduğunu ifade etti. Kurumların bugünlere gelmesinde emeği geçen işçilerden teknisyenlere, laboratuvar mühendislerinden yöneticilere kadar tüm çalışanlara teşekkür eden Bayraktar, bugüne kadar hizmet edenlerden vefat eden personele Allah'tan rahmet dileyerek, emekli olanları ise şükranla andığını belirtti. Bayraktar, mevcut yöneticilere ve çalışanlara da başarı temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın ve MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, Bakan Bayraktar'a hediye takdim etti. Toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. Programa Bakan Bayraktar, Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın, MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, mühendisler, maden işçileri ve davetliler katıldı. - ANKARA