Bakan Bayraktar, Eti Maden ve MTA'nın 90. kuruluş yıldönümünü kutladı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) madenlerin aranması ve bulunmasında, Eti Maden'in de yer altı kaynaklarının işletilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde önemli rolü olduğunu bildirdi.

Bayraktar, Eti Maden ve MTA'nın 90. Kuruluş yıldönümü programında yaptığı konuşmada cumhuriyetin kurucu kadrosunun, Türkiye'nin hızlı bir şekilde sanayileşmesi için Birinci Sanayi Planı'nı ilan ettiğini anımsattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 14 Haziran 1935'te MTA'yı kurduğunu ve Türkiye'nin yer altı kaynaklarının sistemli şekilde aranması görevi verdiğini hatırlatan Bayraktar, dönemin şartlarında devletçi bir felsefesi olan ve 1934-1938'i kapsayan planda, doğal kaynakların sanayinin lokomotifi olarak görüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, geçen 90 yılda MTA ve Eti Maden'in alanlarında öncü roller üstlendiğini belirterek, "Eti Maden de yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere sanayinin ihtiyacı olan madenleri, ham maddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka muamelelerini yapmakla görevlendirildi. Aynı gün kurulan iki kardeş kuruluşumuz birçok ilke birlikte imza attı. Bugün dünya çapında rekabetçi olduğumuz demir-çelik, alüminyum, ferro-krom gibi sanayinin temel girdileri olan ham maddelerin aranmasında, bulunmasında ve etütlerinin yapılmasında MTA'nın büyük bir rolü vardır." diye konuştu.

İki kurum da ekonomiye katkı sağlıyor

Bakan Bayraktar, Eti Maden'in bir dönem elektrik üretimi ve dağıtımıyla bankacılık işlemlerini de bünyesinde bulundurduğunu anlattı.

Eti Maden'in "dünya madencilik liginde" Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Eti Maden, 100'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleri ve dünyada birçok noktada yürüttüğü lojistik operasyonlar ile ülkemize döviz kazandırmaktadır. Bir asra yaklaşan bilgi birikimini uzman kadrosu, global standartlara uygun hizmet kalitesiyle ileri teknolojiyle birleştirmektedir. Eti Maden, 2024'te dünya bor pazarındaki yüzde 61'lik pazar payıyla ülkemizin lider konumunu güçlendirmiştir. Sadece borda değil, nadir toprak elementleri ve lityum gibi stratejik ham maddelerde de faaliyetlerini yoğunlaştırarak küresel bir madencilik şirketine evrilmektedir. MTA'nın arayan ve bulan gözü, Eti Maden işleyen ve değer katan eliyle, 'Türkiye Yüzyılı, Madenciliğin Yüzyılı' olacak. MTA ve Eti Maden'in 90. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum."

Eti Maden ve MTA sayısız başarıya imza attı

Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın da şirket olarak bor karbür ve ferro-bor gibi savunma sanayinin kalbinde yer alan ürünleri ve enerji dönüşümünün stratejik hammaddesi olan lityumu üretir hale geldiklerini söyledi.

Dünyada özel politikalar geliştirilen nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yoğun çaba gösterdiklerine işaret eden Aydın, "Bu çalışmalar, Türkiye'yi stratejik geleceğe, enerji ve teknoloji bağımsızlığına hazırlayan en güçlü unsurlardan biri olacak. Eti Maden'in 100. yılına sürdürülebilir büyüme, teknolojik dönüşüm ve global pazarda daha güçlü bir konum elde etmek adına kararlılıkla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık ise kurumun 1935'te faaliyete başladığını anımsatarak, "Kuruluşumuzu en iyi özetleyen ve bize yol gösteren, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Memleketin henüz meçhul bulunan yer servetlerinin jeolojik bakımdan birer birer tetkik vazifesini Maden Teknik ve Arama Enstitüsüne verdik. Çalışacaklardır. Mesut sürprizler temenni ediyoruz.' sözleridir. Bu sözler 90 yıldır bize yalnızca bir görev değil aynı zamanda mutlu sürprizler arama heyecanını da miras bırakmıştır." dedi.

MTA'nın Türkiye'de ekonomik ve jeolojik altyapısını doğrudan destekleyen sayısız başarıya imza attığını belirten Yanık, bu başarıların madencilik sektörünün gelişmesinde ve yer bilimleri alanında ulusal yetkinliğin artmasında temel rol oynadığını kaydetti.

