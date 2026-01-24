Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile enerji alanında işbirliğini görüştü

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta enerji alanında işbirliği toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede hidrokarbon arama, üretim ve ticareti ele alınarak Türkiye-Libya enerji ortaklığının güçlendirilmesi için somut projeler üzerinde duruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta enerji alanında işbirliğini ele aldı.

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye-Libya 22.? ?Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına (KEK) başkanlık etmek üzere geldiği Libya'da Başbakan Dibeybe ile görüştü.

Görüşmede, hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye–Libya enerji ortaklığını karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileri aşamaya taşıyacak somut projeler üzerinde duruldu.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yapacak olan Bakan Bayraktar, Libyalı yetkililer ve uluslararası enerji şirketleri temsilcileri ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Ekonomi
