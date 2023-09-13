Enerji Bakan Yardımcısı Yaralı Madencileri Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan madencileri hastanede ziyaret etti. Tancan, yaralı işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve Bakan Bayraktar ile telefonla görüştürdü.