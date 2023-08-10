Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, elektrikli araç satışlarıyla otomotiv endüstrisinin büyüdüğünü açıkladı. Elektrikli araç satışlarındaki artış, Endonezya'nın ekonomisine olumlu etki yapıyor.

HABER: Endonezya Sanayi Bakanı: Elektrikli araçlar ülkenin otomotiv endüstrisini destekliyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Cakarta kentinden çeşitli görüntüler

2. Elektrikli otomobillerin çeşitli görüntüleri

3. Cakarta kentinden çeşitli görüntüler

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Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, Çarşamba günü yaptığı açıklamada elektrikli araç (EV) satışları sayesinde, Endonezya'daki otomotiv endüstrisinin bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,66 büyüdüğünü söyledi.

Endonezya Otomobil Endüstrileri Birliği verilerine göre, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisindeki elektrikli araç satışları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde artış eğilimi gösterdi.

Kartasasmita, ihracattaki başarıları sayesinde otomotiv sektörünün önemli ölçüde döviz sağlayabildiğini kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)