En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
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Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023'te memurlara verilen 8.077 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de ödenmesi için SGK'ya başvurdu. Avukatı, bu zammın bugünkü değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu belirterek, kabul edilmesi durumunda en düşük emekli maaşının 35 bin lirayı aşacağını söyledi. SGK'dan olumsuz yanıt gelirse dava açılacak.

Enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na dava açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, bu kez emeklilerin hakları için harekete geçti. Çilesiz, memurlara 2023 yılında verilen 8.077 TL tutarındaki seyyanen zammın, emekli memurlara da ödenmesi talebiyle SGK'ya yazılı başvuruda bulundu.

"FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİNİ TALEP EDERİM"

Çilesiz, başvurusunda 15 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yi hatırlatarak, yalnızca görevdeki memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasının hukuka ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Talebinde şu ifadeler yer aldı: Yasa gereği görevde olan memurlar ile emekli memurların ücret artışları örtüşmektedir. Sadece görevde olan memurlara seyyanen zam yapılması hukuka aykırıdır. Başvuru tarihinden geriye dönük 60 günlük süreyi de kapsayacak şekilde, 8.077 TL'lik seyyanen zammın güncellenerek faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini talep ederim."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 35 BİN LİRAYI GEÇEBİLİR"

Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, seyyanen zammın her 6 ayda bir katsayıya göre arttığını, dolayısıyla bu tutarın günümüzde yaklaşık 20 bin liraya ulaştığını ifade etti. Gündoğan, SGK'nın bu başvuruyu kabul etmesi durumunda tüm emekliler için zam kapısının açılacağını belirterek şunları söyledi: "Eğer mahkeme bu zam talebini kabul ederse, en düşük emekli maaşı 35 bin lirayı geçebilir. SGK'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde davayı derhâl açacağız."

EMEKLİLERE UMUT IŞIĞI

Sözcü'de yer alan habere göre; Seyfettin Çilesiz'in bireysel başvurusunun, emekliler arasında benzer taleplerin artmasına yol açması bekleniyor. Başvurunun kabul edilmesi ya da mahkemece lehte karar verilmesi halinde, 8.077 TL'lik seyyanen zammın tüm memur emeklilerine yansıtılması gündeme gelebilir.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

MEMURA YAPILAN KIYAK, EMEKLİYE İSE DARBEDİR, SEYYANEN VERİLEN O PARANIN EKSİKSİZ OLARAK BİZLERE DE VERİLMESİNİ İSTİYORUZ,........

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Malesef silerler bu beyefendiyi...

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Olsa vermem mi guzum ehehe

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