En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya çıkaran kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'ndaen düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonrası En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.

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