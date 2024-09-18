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Emlak Sektöründe Yeni İlan Doğrulama Uygulaması Başladı

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Malatya'da yeni yürürlüğe giren ilan doğrulama uygulaması, sektördeki haksız kazançların önüne geçmeyi ve fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyor. Emlakçılar artık yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek.

Emlak sektöründe yeni yürürlüğe giren ilan doğrulama uygulaması deprem bölgesinde olumlu karşılanırken, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Sektörde yetki belgesi olmayan emlakçı ilan açıklamasında bulunamayacak uygulama haksız kazanç olayına dur diyerek fiyat istikrarını sağlayacak" dedi.

Emlakta doğrulanmış ilan dönemi 15 Eylül'de başladı. Yeni sistemle amaçlanan ise sahte ilanların öngüne geçmek ve fiyat istikrarını sağlamak.

"158 bin 460 TL idari para cezası uygulanabilecek"

Uygulamanın deprem bölgesi Malatya'daki emlak sektörüne olumlu anlamda yansımalarının olacağını kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konuldu. Uygulama ile artık sitelerde ilanlarda bulunanların mutlaka mal sahibi tarafından yetkilendirilmiş olması gerekiyor. Sektörde yetki belgesi olmayan emlakçı ilan açıklamasında bulunamayacak yetkilendirilmeden ilan beyanında bulunanlara yönelik 158 bin 460 TL idari para cezası uygulanabilecek. Uygulama sahte ilanda bulunarak haksız kazanç elde edeceklere dur diyecektir ayrıca fiyat istikrarını sağlayacaktır" dedi.

"Malatya'da 2 bin satılık bin dolayında ise kiralık konut ilanı mevcut"

Kentte 6 Şubat 2023 depremleri öncesinde inşa edilen konutlara vatandaşların güven duymadığını aktaran Özgül, " İlan sitelerine baktığımızda Malatya'mız da 2 bin civarında satılık konut bin dolayında ise kiralık ilanları var. İlan edilen binaların bir çoğu depremleri görmüş yapılar. Bu noktada talepler çok az böyle olunca fiyatlar ise aşağı doğru çekiliyor. Eski yapılardaki fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Bu da insanların halihazırdaki binalara güven duymadığını göstermektedir. Öte yandan kira fiyatları oldukça yüksek bugün Malatya'mızda 15 bin TL'den aşağı kiralık ev bulmak çok zor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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