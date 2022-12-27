Asgari ücret artışı sonrası denetimler sıklaştı! Afyonkarahisar'da bir zincir market şubesi mühürlendi

Asgari ücretin açıklamasının hemen ardından zabıta ekiplerinin zincir marketleri denetimleri de sıklaştırdı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde bir zincir market şubesi mühürlendi.

2023 asgari ücretinin 8 bin 500 lira olarak açıklamasının ardından marketlerdeki etiket fiyatlarının değişmesi tepki çekmişti. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketlerin genel müdürüyle bir araya geldiğini ve kendilerine 'etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu' açıklarken zabıta ekiplerince yapılan denetimler de sıklaştırıldı.

RASF VE KASA FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDI

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi zabıta ekiplerince, ilçe genelindeki zincir marketlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları, son kullanma tarihi, işletmenin hijyen ve düzen kontrolü ile ruhsat denetimi yaptı.

10 GÜNLÜĞÜNE GEÇİCİ MÜHÜR VURULDU

Eskişehir Caddesi'nde hizmet veren bir zincir markette kaldırım işgali ile fiyatlardaki etiket farkı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından zabıta ekiplerince, market 10 günlüğüne geçici olarak mühürlendi.

Kaynak: Medya Ankara