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EMİB, geçen yıl 587 milyon dolarlık ihracat yapan 112 üyesini İzmir'de ödüllendirdi

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Ege Maden İhracatçıları Birliği, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de faaliyet gösteren ve geçen yıl 587 milyon dolarlık ihracat yapan 112 üyesini İzmir'deki törende ödüllendirdi. Bu yılın 10 ayında ihracatın yüzde 20 artışla 1 milyar 397 milyon dolara çıktığı törende belirtildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de faaliyet gösteren ve geçen yıl toplam 587 milyon dolarlık ihracat yapan 112 üyesini ödüllendirdi.

İzmir'deki bir otelde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, EMİB'in 2026'yı 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracatla kapatmasını beklediklerini söyledi.

Öztürk, 2027'de ise EMİB ihracatının 2 milyar dolara çıkmasının hedeflendiğini ifade etti.

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu ise firmaların üretim güçleri, yatırımları ve uluslararası pazarlardaki başarılı çalışmalarıyla sektörün gelişimine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bu yılın 10 aylık döneminde ihracatı yüzde 20'lik artışla 1 milyar 397 milyon dolara çıkardıklarını anlatan Alimoğlu, "Üyelerimizin uluslararası rekabet gücünü desteklemek, Türk doğal taşının dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak ve sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından firmalara ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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